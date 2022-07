Wanneer komt de iPhone 14 uit? (iPhone-nieuws #28)

De releasedatum van de iPhone 14 en aan de slag met iOS 16. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van afgelopen week.

Dit najaar komen de definitieve versies van iOS 16 en iPadOS 16 uit. De liefhebber kan echter nu al aan de slag met de publieke bèta’s. Deze versies kunnen kinderziektes bevatten, maar geven wel een beeld van dé iPhone- en iPad-updates.

In onderstaand artikel leggen we uit hoe je met de publieke bèta’s aan de slag gaat. Daarover gesproken, de testversies van watchOS 9 en macOS 13 (Ventura) zijn nu ook beschikbaar.

Het is een beetje een open deur, maar volgens Apple-insider iHacktu is 13 september de dag van de iPhone 14-presentatie.

Dat komt overeen met de meeste releases van de afgelopen jaren: meestal kiest Apple de tweede dinsdag van september. Alleen in 2020 verscheen de iPhone een maandje later door allerlei coronaperikelen.

Voordat je op vakantie gaat is het slim om eerst een Apple AirTag te kopen. Daarmee raak je straks nooit meer je koffer kwijt en het voorkomt daarmee een heleboel kopzorgen.

Wij vertellen je wat je eigenlijk nog meer nodig hebt bij de AirTag en geven je ook nog een alternatief wanneer je de de tracker van Apple te duur vindt.

Het wachten is voorbij, want de nieuwe MacBook Air is nú beschikbaar. Er is best veel veranderd bij de laptop, want hij heeft een nieuwe look die wel wat weg heeft van een dunnere MacBook Pro. Daarnaast beschikt de Air over de gloednieuwe M2-chip.

De MacBook Air 2022 is te koop vanaf 1519 euro bij de grote online winkels. Wij hebben alvast een lijstje gemaakt waar je de nieuwe MacBook Air 2022 kunt kopen. Dan kun je snel checken of ze op voorraad zijn!

Sinds het aflopen van een overeenkomst zijn Apple en Ericsson verwikkeld in een wereldwijde patentstrijd. Dat heeft er nu toe geleid dat er in Colombia een iPhone-verbod is. Zullen meer landen volgen?

In een grote patentzaak met Apple heeft de leverancier van netwerkapparatuur Ericsson een kleine overwinning behaald. Een rechtbank in Bogota heeft Apple verboden om de huidige iPhones en iPads in Colombia te verkopen en in te voeren. Dat heeft Apple zelf bevestigd.

In het najaar komt Apple met een groter Apple Watch Series 8-model, dat het bedrijf volgens geruchten de Apple Watch Pro noemt. Het klokje heeft een groter scherm, is voorzien van een premium metalen behuizing en de batterij gaat langer mee.

Minder leuk is dat de Apple Watch Pro een prijskaartje heeft waar een paard de hik van krijgt. Volgens de gerenommeerde Apple-analist Mark Gurman zul je rond de 900 tot 999 dollar betalen.

