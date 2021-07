iPhone 13-design, gratis AirPods en iOS 15 (iPhone-nieuws #28)

Het design van de iPhone 13 ligt op straat. Verder is er goed nieuws voor mensen met weinig opslagruimte op hun iPhone of Apple Watch en kun je profiteren van een nieuwe Apple-actie.

Video: ‘Dit is het design van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro’

De doorgaans betrouwbare website MacRumors heeft via een anonieme bron dummymodellen van de nieuwe iPhone gekregen. Dit soort showmodellen worden door accessoiremakers gebruikt om alvast hoesjes voor de nieuwe telefoons te produceren.

Wie verlangt naar een nieuw iPhone-design komt van een koude kermis thuis. Het ontwerp van de nieuwe toestellen is vrijwel identiek aan de huidige modellen. Alleen de plaatsing van de camera’s bij de opvolgers van de iPhone 12 en iPhone 12 mini is anders.

Eindelijk: iOS 15 en watchOS 8 installeer je straks ook met beperkte opslag

Goed nieuws voor iedereen met beperkte opslag op haar of zijn iPhone of Apple Watch: watchOS 8 en iOS 15 hebben veel minder ruimte nodig om geïnstalleerd te worden.

Op de bètawebsite van Apple schrijft het bedrijf dat je nu kunt updaten, ook als je ‘minder dan 500mb aan vrije ruimte beschikbaar hebt’. Hoe Apple dit doet en hoeveel ruimte de opslag nu in beslag neemt, is niet duidelijk.

Apple Back to School 2021: gratis AirPods bij een Mac of iPad

Afgelopen week ging de Back to School 2021-actie bij Apple van start. Dit jaar krijg je een gratis setje AirPods bij aanschaf van een iPad of Mac. Alleen studenten, ouders van studenten en onderwijsmedewerkers mogen met de actie meedoen.

Kopers krijgen een tweede generatie AirPods met ‘standaard’ oplaaddoosje. Wil je een draadloze oplaadcase, dan moet je 50 euro bijbetalen. Ook voor de AirPods Pro moet je een bedrag bijleggen: 100 euro.

iPhone 12 Pro Max stevig in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Als je de iPhone 12 Pro Max bij Apple koopt, betaal je nog steeds de hoofdprijs. Gelukkig is het gigantische toestel bij veel webwinkels en providers inmiddels een stuk goedkoper.

Wij vertellen waar je de iPhone 12 Pro Max na deze prijsdaling het voordeligst aanschaft. Het toestel is de afgelopen periode namelijk flink goedkoper geworden, als je maar weet waar je moet zoeken.

Apple onthult MagSafe Battery Pack voor iPhone 12-serie

Apple heeft de MagSafe Battery Pack uitgebracht voor de iPhone 12. Het apparaatje klikt magnetisch op de achterkant van je iPhone en zorgt voor een langere accuduur.

De MagSafe Battery Pack is per direct te bestellen voor de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Je betaalt er 109 euro voor. Magneten houden het apparaatje op zijn plaats. De MagSafe Battery Pack heeft een vrij lage capaciteit van 1460 mAh.

Nu een Apple Watch Series 6 kopen, of wachten? Dit is ons advies

“Is het handig om nu een Apple Watch Series 6 te kopen, nu de Series 7 er bijna is?” Die vraag krijgt de iPhoned-redactie regelmatig gesteld. Afgelopen week hebben we daarom de voor- en tegenargumenten op een rijtje gezet.

Wat ons betreft is het antwoord simpel. Zoek je nu een uitstekende smartwatch, dan is de Apple Watch 6 een uitstekende aankoop. Heb je een minder groot budget, of kijk je liever even wat de Series 7 te bieden heeft, dan moet je nog twee maanden geduld hebben.

