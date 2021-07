Deze week veel geruchten over de iPhone 13, waarvan het beeld steeds scherper wordt. Ook komen we meer te weten over de MacBook Air van volgend jaar.

‘iPhone 13 krijgt verbeterde draadloze lader, kan mogelijk ook omgekeerd laden’

Dat zegt Max Weinbach via een video van EverythingApplePro. Op basis van zijn bronnen zouden alle iPhone 13-modellen een grotere draadloze oplaadspoel krijgen. Daardoor is de oppervlakte waarmee de telefoon verbinding maakt met een draadloze lader groter. Naast dat je hierdoor minder lang hoeft te zoeken naar de ideale manier om het toestel op een lader te leggen, zou dit ook de kracht van de MagSafe-magneet versterken. Een uitkomst voor MagSafe-autohouders, waarvan de iPhone 12 nu te makkelijk afvalt als je over een hobbel in de weg rijdt.

‘Nieuwe MacBook Pro draait op M1X-chip, krachtigere M2 verschijnt in 2022’

Iedereen die wacht op een Mac met Apples M2-chip, zal volgens een nieuw gerucht tot 2022 moeten wachten. Apple heeft andere plannen voor de MacBooks die nog in 2021 verschijnen. Er moeten dit jaar nog een aantal Macs verschijnen, maar de tweede generatie van Apples M-serie zal tot 2022 moeten wachten. Dat zegt Twitter-gebruiker Dylandkt, iemand die al een paar jaar correcte informatie blijkt te hebben over onaangekondigde Apple-producten. Hij zegt dat de nieuwe MacBook Air op schema ligt om in de eerste helft van 2022 te verschijnen. Zoals we al eerder hoorden, zou deze Mac een gloednieuw (kleurrijk) ontwerp krijgen en de eerste MacBook zijn die op de M2 draait: een zelfontworpen chip van Apple die de processors van Intel sinds vorig jaar vervangt.

Gerucht: alle iPhone 14-modellen krijgen vloeiend 120Hz-scherm

De iPhone 13 moet nog verschijnen, maar toch komen er al geruchten voorbij over zijn opvolger. De iPhone 14 zou qua scherm namelijk een flinke upgrade worden. Alle modellen beschikken mogelijk over een vloeiend 120Hz ProMotion-display. Zoals het er nu naar uitziet krijgen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max een 120Hz ProMotion-scherm. Een dergelijk display kennen we van de iPad Pro en ververst 120 keer per seconde. Daardoor ziet scrollen door je sociale media of favoriete website er veel vloeiender uit. De goedkopere iPhone 13 en iPhone 13 mini moeten het naar verwachting doen met een ‘ouderwets’ 60Hz-scherm. Daar zou volgend jaar weleens verandering in kunnen komen. MacRumors schrijft dat alle schermleveranciers van Apple in 2022 120Hz-displays kunnen produceren. De website speculeert daarom dat het bedrijf ook alle modellen van de iPhone 14 een dergelijk scherm zal geven.

‘iPhone 13 Pro (Max)-hoesjes tonen grotere camera’s voor nieuwe toestellen’

De geruchten over de iPhone 13 volgen elkaar in rap tempo op. Op een aantal nieuwe foto’s is nu te zien hoe groot het camera-eiland van de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max is. De afbeeldingen zijn afkomstig van het Chinese sociale netwerk Weibo en vervolgens gedeeld op Twitter door DuanRui. Dit is een lekker die steeds vaker met informatie over onaangekondigde Apple-producten komt. De beelden laten zien dat de cameramodule van de iPhone 13 Pro Max waarschijnlijk iets groter is dan die van zijn voorganger, de iPhone 12 Pro Max.

‘2021 iPhone heet iPhone 13, krijgt vier modellen en verschijnt in september’

Het lijkt erop dat Apple geen moeite heeft met het imago van ‘ongeluksgetal’ 13. Volgens een nieuw gerucht gaat het bedrijf uit Cupertino dit cijfer namelijk niet uit de weg bij het bepalen van de iPhone 13-naam. Dat zegt Economic Daily News, dat bronnen zegt te hebben binnen het productieproces van de nieuwste iPhones. Momenteel zou de laatste hand gelegd worden aan het verzamelen van de benodigde onderdelen voordat de massaproductie begint. Daaruit blijkt dat Apple de 2021 iPhones in de markt wil zetten als de iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en iPhone 13 mini.

