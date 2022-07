Een nieuwe naam voor de grootste iPhone 14? (iPhone-nieuws #26)

De iPhone 14 Max krijgt mogelijk een andere naam en wanneer kun je aan de slag met iOS 16? Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Medio september verschijnt iOS 16. Dé iPhone-update van 2022 vernieuwt onder meer het toegangsscherm en reeds verzonden berichten kun je alsnog terughalen. Voordat de definitieve versie verschijnt, test Apple iOS 16 via zogeheten bèta’s.

De testversie voor ontwikkelaars is al verkrijgbaar, maar de publieke bèta verschijnt naar verwachting aankomende week al. In onderstaand artikel speculeren we over de release van de publieke bèta van iOS 16.

→ Wanneer je de publieke bèta van iOS 16 kunt downloaden

Foxconn, de grootste iPhone-fabrikant, is begonnen met nieuwe werknemers aannemen. Normaal gesproken betekent dit dat de productie van de nieuwe iPhone flink op stoom aan het raken is.

Een Foxconn-fabriek in Zhengzhou, China, neemt niet alleen meer werknemers aan, maar verhoogt ook de bonussen. Om die bonus (omgerekend zo’n 1279 euro per jaar) te ontvangen, moet men minstens vier maanden in dienst blijven.

→ Lees verder over de iPhone 14-productie van Foxconn

We zijn inmiddels op de helft van 2022. Het is daarom de hoogste tijd om eens te kijken naar de producten die Apple dit jaar nog op de planning heeft staan. In onderstaand artikel hebben we een overzicht gemaakt.

Dé ster van dit jaar wordt uiteraard de iPhone 14. Maar, vergeet ook de nieuwe MacBook Air niet. Deze laptop verschijnt volgens geruchten sneller dan je misschien denkt.

→ Deze Apple-producten verschijnen nog in 2022

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit jaar komt er geen opvolger van de iPhone 13 mini; die maakt plaats voor een veel grotere 6,7-inch iPhone. Lang werd gedacht dat Apple dit toestel de iPhone 14 Max noemt, maar mogelijk kiest de techgigant voor een andere naam.

Volgens geruchtenverspreider Lanzk kiest Apple namelijk voor iPhone 14 Plus. Neem deze claim met een korreltje zout, maar geheel ondenkbaar is het niet. De Plus-aanduiding werd bijvoorbeeld ook bij de iPhone 8 Plus gebruikt.

→ Welke naam krijgt de grootste iPhone 14?

Dat Apple aan een eigen 5G-chip werkt, was al bekend. Helaas duurt het waarschijnlijk nog wel even voordat we hiervan kunnen genieten. Volgens FOSS Patents komt de eerste iPhone met Apple 5G-modem pas volgend jaar uit.

De vertraging wordt veroorzaakt door een juridisch geschil met Qualcomm. Volgens FOSS Patents loopt het contract tussen de chipmaker en Apple nog tot 2025 door. Daar kan de iPhone-maker vermoedelijk niet zomaar van afzien.

→ Lees verder over de eerste iPhone met 5G-modem

Het laatste Apple- en iPhone-nieuws: