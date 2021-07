iPhone 13 dummies en AirPods 2 releasedatum (iPhone-nieuws #26)

Deze week doken er nieuwe dummies op van de iPhone 13, weten we meer over de AirPods Pro 2 en duiken de eerste geruchten op over toekomstige iPads.

‘iPhone 13 Pro krijgt ultragroothoeklens met autofocus’

De iPhone 13 Pro gaat veel sneller scherpstellen als je de ultragroothoeklens gebruikt. De cameraverbeteringen worden hiermee steeds duidelijker voor de 2021 iPhones. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt op basis van zijn bronnen dat de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max dit najaar een ultra groothoeklens krijgen met autofocus.

Eerder dit jaar dook het gerucht al op dat Apple aan een verbeterde ultra groothoeklens zou werken. Met autofocus wordt het maken van foto’s een stuk makkelijker, omdat je kunt kiezen waar de lens op moet scherpstellen. De lens werkt dan net zoals de andere twee lenzen van de iPhone.

‘Toekomstige iPads krijgen groter scherm en draadloos opladen’

Apple is op zoek naar manieren om de iPad verder te vernieuwen. Een groter scherm zou hier volgens een nieuw gerucht een belangrijke rol in gaan spelen. Dat zegt Mark Gurman in een nieuwsbrief van Bloomberg.

Gurman is misschien wel de meest betrouwbare bron als het om Apple-geruchten gaat. In het bericht schrijft hij dat Apple onderzoek doet naar iPads die groter zijn dan de grootste iPad van het moment: de iPad Pro 2021 met een 12,9 inch-display. Deze onaangekondigde iPad zou zich nog in de vroege ontwikkelfase bevinden en pas over ‘een aantal jaar aangekondigd worden’.

iPhone 13 (Pro) dummies gelekt: vier dingen die opvallen

Opnieuw zijn er meerdere foto’s gelekt van iPhone 13-dummies. Deze laten het ontwerp van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro goed zien. Deze vier zaken vallen daar aan op.

In de aanloop naar de release van de nieuwe iPhones hebben we al vaker foto’s van dummies gezien. De nieuwe zijn afkomstig van het sociale netwerk Weibo en later bevestigd door DuanRui op Twitter. De dummies zouden gemaakt zijn door iemand die vorig jaar ook het ontwerp van de iPhone 12 tot in het kleinste detail wist na te maken voor de release, wat de betrouwbaarheid vergroot.

‘AirPods Pro 2 komen in 2022, met innovatieve gezondheidsfuncties’

De reguliere AirPods krijgen dit jaar een upgrade, maar de AirPods Pro 2 zijn doorgeschoven naar 2022. Apple zou daarmee ‘meerdere innovatieve functies’ willen introduceren.

Dat zegt Ming-Chi Kuo, de betrouwbare Apple-analist in een notitie die MacRumors in handen kreeg. Op basis van zijn (anonieme) bronnen brengt de analist nieuwe informatie over de tweede generatie AirPods Pro naar buiten.

Kuo stelt dat de nieuwe draadloze oordopjes in de loop van volgend jaar verschijnen. De tweede editie onderscheidt zich van zijn voorganger met ‘innovatieve functies’. Kuo doelt hiermee op nieuwe gezondheidssensoren, waarmee je fitheid beter geregistreerd kan worden.

iOS 15: 4 functies die je gezondheid gaan verbeteren

iOS 15 zet volop in op gezondheid. Van vaccinatiebewijzen, stabieler lopen tot aan gezondheidsgegevens delen met anderen: deze functies voegt de iPhone-update van 2021 toe.

Gedeelde smart is halve smart. Vanaf iOS 15 kun je persoonlijke gezondheidsgegevens daarom delen met familie, vrienden of een mantelzorger. Dit is uiteraard geheel vrijwillig. Via de Gezondheid-app kun je onder meer het aantal stappen dat je hebt gelopen, hoeveelheid slaap en gegevens over je hartgezondheid delen. Het is ook mogelijk om persoonlijke informatie over de menstruatiecyclus met anderen te delen.

