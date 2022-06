iPhone 14 wordt duurste iPhone ooit (iPhone-nieuws #25)

De duurste iPhone ooit en geheime functies van iOS 16. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Het lijkt erop dat de iPhone 14 de duurste iPhone ooit wordt. De reden: een moeizaam productieproces. Volgens onze bronnen bij verschillende mobiele providers heeft Apple problemen om de productie van iPhone 14-toestellen op gang te brengen.

Dit komt onder meer door de recente lockdowns in China, waar het leeuwendeel van de iPhone-fabrieken staat. Daarboven hebben we nog steeds te maken met een chiptekort. Ook Apple ondervindt hier last van.

Netflix is in de loop der jaren steeds duurder geworden. Daar komt binnenkort verandering in. Nog voor het eind van dit jaar rolt de streamingdienst namelijk een goedkoper abonnement uit, aldus Netflix-topman Ted Sarandos.

Uiteraard zit er een addertje onder het gras. Het goedkopere Netflix-abonnement bevat namelijk reclame. Hoeveel het nieuwe pakket gaat kosten is nog niet bekend.

Begin deze maand onthulde Apple iOS 16. Dé volgende iPhone-update introduceert allerlei grote functies, maar heeft ook tal van kleine, maar daardoor niet minder handige verbeteringen aan boord.

In onderstaand artikel vatten we deze ‘geheime’ functies van iOS 16 voor je samen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een sticker van een foto te maken, of een makkelijke manier om je wifi-wachtwoord te delen.

We noemden het al even. Dankzij het wereldwijde chiptekort worden tal van elektronische apparaten duurder. Deze inflatie blijft Apple niet bespaard. Meerdere analisten verwachten dat de iPhone 13 binnenkort duurder wordt.

Ons advies? Wanneer je een iPhone 13 in huis wil halen, kun je dat beter nu doen dan over een paar maanden. In onderstaand artikel hebben we de beste deals voor je op een rij gezet.

Na alle problemen gaat ViaPlay haar klanten nu compenseren. Dat heeft de streamingdienst tegen de Consumentenbond verteld. Viaplay zei daarbij wel dat het duidelijk moet zijn dat het bedrijf de problemen heeft veroorzaakt.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet je dus eerst bewijzen dat de dienst niet goed werkt. Daarnaast moet je ook nog eens aantonen dat je apparatuur en je internetverbinding aan de gestelde eisen voldoet.

We sluiten af met een gerucht. Omdat de verkoop van de AirTag goed gaat, werkt Apple achter de schermen aan een opvolger. Dat heeft de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo gezegd.

Wat aan de tweede AirTag wordt veranderd, is nog onduidelijk. Mogelijk gaat Apple aan het ontwerp sleutelen.

