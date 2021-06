Releasedatum van iPhone 13 en iOS 15 stelt teleur (iPhone-nieuws #25)

Afgelopen week veel nieuws over de iPhone 13. Er is onder meer een mogelijke releasedatum genoemd. Ook gebeurde er veel rondom de AirPods en iOS 15. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

iPhone 13 release: ‘vanaf deze datum kun je de nieuwe iPhones kopen’

De iPhone 13 wordt op 14 september gepresenteerd. Je kunt ‘m vanaf 17 september vooruitbestellen en vervolgens vindt op 24 september de release van de iPhone 13 plaats. Hij wordt net zo duur als zijn voorganger: 909 euro.

Dat en maar claimt Dan Ives. Ives werkt als analist bij Wedbush, een consultancy voor de telecomsector. De data komen overeen met eerdere iPhone-releases maar houdt wel een slag om de arm. Ives is namelijk geen gerenommeerde bron.

Onderzoek: ‘Weinig enthousiasme voor iPhone 13 en iOS 15’

Zit jij te wachten op iOS 15? En is “iPhone 13” een goede naam voor de nieuwe Apple-telefoon? Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de meeste mensen weinig enthousiast zijn over iOS 15, de nieuwe iPhone-update die later dit jaar uitkomt.

Hetzelfde gaat op voor de iPhone 13. Een meerderheid vindt dit een slechte naam en heeft liever dat Apple het toestel gewoon “iPhone” noemt, met eventueel het jaartal erachter. Ook iPhone 12S wordt als mogelijke naam genoemd.

AirPods 3 zijn in massaproductie gegaan, release later dit jaar?

Volgens DigiTimes zijn zeven producenten begonnen met het maken van de AirPods 3. Het kan dan ook bijna niet anders dan dat de nieuwe Apple-oordopjes later dit jaar in de winkels liggen.

De nieuwe generatie AirPods schijnen het design van de AirPods Pro over te nemen. Ze zouden bijvoorbeeld kortere steeltjes hebben en beter in je oren blijven zitten. Ook de geluidskwaliteit gaat er hierdoor (hopelijk) op vooruit.

‘Goedkopere iPhone met Touch ID en 6,7 inch-scherm komt in 2022’

Volgens een nieuw gerucht komt Apple in 2022 met vijf nieuwe iPhones, waaronder een goedkoper model met een 6,7 inch-scherm en Touch ID-sensor onder het display. Ook kondigt Apple in de eerste helft van het jaar een gloednieuwe iPhone SE aan.

Tenminste, dat claimt Ming-Chi Kuo. De doorgaans betrouwbare bron beweert dat we dus nog een jaartje moeten wachten op de nieuwe iPhone SE. Volgend jaar zou ook de vingerafdrukscanner eindelijk naar onder het scherm verplaatsen.

Alles wat je moet weten over de CoronaCheck-app

Wil je deze zomer naar het buitenland op vakantie, of een festival of discotheek bezoeken? Dan heb je CoronaCheck nodig. Hoe werkt deze app en hoe krijg jij een testbewijs? We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden voor je verzameld.

De app werkt sinds 24 juni en vanaf 1 juli kun je er ook mee reizen. Je doet dat door een qr-code met de app op te halen. Dit kun je alleen doen als je (voldoende) gevaccineerd bent, al corona hebt gehad of een negatief testresultaat hebt.

Waarom is de iPhone 12 mini geflopt? Om deze 4 redenen

Volgens marktonderzoeker TrendForce weet Apple genoeg. Het bedrijf heeft de stekker uit de productie van de iPhone 12 mini getrokken, waardoor er geen nieuwe exemplaren meer gemaakt worden. De bestaande voorraad wordt verkocht en daarna is het einde verhaal voor de kleinste iPhone 12.

Heel verrassend is het nieuws niet. Begin dit jaar besloot Apple al fors minder 12 mini’s te produceren dan het in eerste instantie van plan was. Dé vraag is dan ook: waarom? Waarom heeft Apple ervoor gekozen om de 12 mini vroegtijdig de nek om te draaien?

Video van de week: iPhone 13-geruchten