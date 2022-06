iPhone 11 is flink in prijs gedaald (iPhone-nieuws #24)

De iPhone 11 is goedkoper dan ooit en geruchten over de iPhone 14. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Over een paar maanden komt de iPhone 14 uit en de geruchtenmolen begint goed op stoom te komen. Volgens de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo krijgt de opvolger van de iPhone 13 een compleet vernieuwde frontcamera.

De belangrijkste toevoeging: autofocus. Deze functie zorgt ervoor dat je straks nog makkelijker kunt focussen op het onderwerp van het kiekje (of de video).

Ben je op zoek naar een goede, maar betaalbare iPhone? Dan kom je wellicht uit bij de iPhone 11. Dit toestel is inmiddels niet meer de jongste, maar komt nog steeds goed mee.

Daarbovenop is ‘ie de afgelopen periode flink in prijs gezakt. Voor iets meer dan 500 euro haal je het toestel al in huis. Wij hebben de beste iPhone 11-deals voor je op een rijtje gezet.

Maak jij (binnenkort) de overstap van Android naar iPhone? Dan hebben we goed nieuws. WhatsApp gaat het namelijk makkelijker maken om je gespreksgeschiedenis mee te nemen.

Dat heeft Meta-topman Mark Zuckerberg bevestigd. Wanneer de nieuwe functie precies uitrolt, is nog niet bekend. In de tussentijd kun je WhatsApp van iPhone naar Android alleen via een omweg overzetten.

De iPhone en de Apple Watch zijn op dit moment Apples enige producten met een oled-scherm, maar daar komt in 2024 verandering in.

Dat zegt Ross Young, een bekende Apple-analist die het regelmatig bij het juiste eind heeft. Volgens hem krijgt zowel de iPad Pro als de MacBook Air over zo’n twee jaar een gloednieuw oled-scherm.

Dit najaar brengt Apple niet alleen de iPhone 14 uit, maar waarschijnlijk ook een nieuwe iPad. Het instapmodel krijgt volgens geruchten niet alleen een groter scherm, maar ook een vernieuwde chip.

Deze A14-chip kennen we van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Het praktisch voordeel van deze processor is dat de iPad 2022 vermoedelijk met 5G overweg kan.

Over de iPhone 14 gesproken: afgelopen week hebben we de belangrijkste geruchten rondom dit toestel voor je gebundeld.

Waarom? Omdat er vrijwel dagelijks nieuwe geruchten bijkomen. De meest betrouwbare en veelvoorkomende hebben we verzameld. Hierdoor weet je ongeveer wat je dit najaar van de nieuwe iPhone mag verwachten.

