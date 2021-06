Afgelopen week gingen we aan de slag met iOS 15 en hoorden we meer over de nieuwe Apple Watches. Verder is het een goed moment om de iPhone 12 mini te kopen. Dat en meer in het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

iOS 15 preview: een evolutie, geen revolutie

We hebben de eerste testversie van iOS 15 afgelopen week uitgebreid getest. De eerste conclusie? Op de oppervlakte is maar weinig veranderd. iOS 15 is pas echt de moeite waard zodra je wat verder gaat graven.

Er zitten namelijk hele fijne functies in de nieuwe iPhone-update. Wij zijn bijvoorbeeld fan van de nieuwe notificaties, die minder ruimte in je Berichtencentrum innemen. Ook tof: dat je nu je eigen meldingenoverzicht kunt maken. Deze wordt op gezette tijden afgeleverd zodat je niet de hele dag gestoord wordt door allerlei meldingen.

→ Check de hele preview van iOS 15

10 manieren waarop iOS 15 je privacy beschermt

Apple doet er alles aan om voorop te lopen als het gaat om de bescherming van de privacy van zijn gebruikers. Daarvoor moet het bedrijf wel blijven innoveren.

In iOS 15 worden er daarom weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. In onderstaand artikel leggen uit wat er gebeurt en wat jij daar aan hebt. Een deel van deze functies is onderdeel van het abonnement iCloud Plus, maar dat vermelden we er dan duidelijk bij.

→ Zo beschermt iOS 15 je privacy

Waarom dit een goed moment is om de iPhone 12 mini te kopen

De iPhone 12 mini is inmiddels ruim een half jaar oud, maar in de Apple Store betaal je nog steeds de hoofdprijs. Gelukkig zijn er genoeg webwinkels en providers die Apples compacte telefoon goedkoper aanbieden.

Wij hebben afgelopen week daarom een onderzoekje opgezet. Wat vooral opvalt, is dat de ene kleur (over het algemeen) veel goedkoper is dan de andere. Mocht je nog op zoek zijn naar een 12 mini, helpt onderstaand artikel je zeker verder.

→ Zoveel kun je besparen op de iPhone 12 mini

‘AirPods kunnen in de toekomst je gezondheid monitoren’

De Apple Watch houdt in combinatie met je iPhone je gezondheid al nauwlettend in de gaten. In de toekomst gaan AirPods mogelijk ook een handje helpen, door middel van hun eigen gezondheidssensoren.

Kevin Lynch, vice-president van technologie bij Apple, heeft laten doorschemeren dat AirPods in de toekomst mogelijk hun eigen gezondheidssensoren gaan krijgen. De draadloze oortjes kunnen op die manier worden ingezet om nog meer gezondheidsgegevens aan gebruikers te verstrekken.

→ Lees verder over AirPods en je gezondheid

‘Nieuwe Apple Watch SE in 2022, Series 8 krijgt lichaamsthermometer’

Volgens Bloomberg brengt Apple in 2022 een opvolger voor de Watch SE uit. In datzelfde jaar verschijnt ook de Apple Watch Series 8. Deze zou een thermometer krijgen voor het meten van je lichaamstemperatuur.

De Apple Watch SE 2 zou onder meer krachtiger worden. Ook nieuw in 2022: de Series 8. Deze zou een thermometer krijgen die je waarschuwt op het moment dat je lichaam te warm of koud wordt. Ook schijnt er een Apple Watch Sport-editie aan te komen.

→ Lees verder over het Apple Watch SE 2-gerucht

IKEA en Sonos hebben kunstwerk mét speaker gemaakt

IKEA en Sonos hebben de handen ineen geslagen en komen nu met een speaker die wat weg heeft van moderne schilderkunst: de Symfonisk.

Aan de voorkant van de speaker vind je een groot doek met een moderne prent. Het doek is afneembaar, waardoor je het kunstwerk naar eigen smaak kan vormgeven.

→ Meer over de Symfonisk van IKEA en Sonos

Video van de week: Geheime functies in iOS 15