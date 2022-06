Kun jij straks iOS 16 downloaden? (iPhone-nieuws #23)

WWDC 2022 zit erop en het was een fantastische week voor Apple-fans. Tijd voor een terugblik in dit overzicht van Apple- en iPhone-nieuws.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Afgelopen maandag was WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference). In een razendsnel tempo kondigde Apple software-updates voor al haar apparaten aan. Verder liet het bedrijf twee nieuwe laptops zien.

Heb je niet alle aankondigingen meegekregen? Dat is heel begrijpelijk. In onderstaande round-up hebben wij de belangrijkste nieuwtjes daarom voor je verzameld.

→ Dit zijn alle belangrijke WWDC-aankondigingen op een rij

Helaas hebben iPhones niet het eeuwige leven. Bij iedere nieuwe iOS-versie vallen oudere modellen af en iOS 16 is hierop geen uitzondering.

Heb jij een iPhone 6S (Plus), iPhone 7 (Plus) of iPhone SE (uit 2016)? Dan kun je dit najaar niet updaten naar iOS 16. Jouw toestel blijft steken op iOS 15. Naar verwachting verschijnt de definitieve versie van iOS 16 medio september, gelijk met de iPhone 14.

→ Deze iPhones hebben wél ondersteuning voor iOS 16

Apple heeft afgelopen week een nieuwe MacBook Air gepresenteerd. De laptop is op meerdere vlakken verbeterd, maar ook honderden euro’s duurder dan zijn voorganger. De vraag rijst daarom: is ‘ie het prijsverschil waard?

Het antwoord op deze vraag is heel persoonlijk. Met name wanneer je veel met video’s in de weer bent kan het lonen om straks de 2022-versie te kopen. Ben je een meer algemene gebruiker, dan voldoet de ‘oude’ versie (uit 2020) waarschijnlijk nog meer dan prima.

→ Meer over het prijsverschil van de oude en nieuwe MacBook Air

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple kondigde tijdens WWDC 2022 een gigantische update voor CarPlay aan. Deze versie gaat het hele dashboard van je auto veranderen, maar het duurt nog wel even voor deze software uitkomt.

Maar, niet getreurd. Dit najaar gaat iOS 16 namelijk al meerdere nieuwe CarPlay-functies naar je iPhone brengen. Wij maakten een overzicht van alle verbeteringen.

→ Zo gaat CarPlay in iOS 16 veranderen

Apple heeft zich er jarenlang tegen verzet, maar moet nu toch de aftocht blazen. Het Europees Parlement heeft besloten dat alle elektronische apparaten vanaf 2024 een usb-c-aansluiting moeten hebben. Dit betekent dat ook de iPhone overstag moet.

Een hard gelag voor Apple, want het bedrijf hield tot nog toe strak vast aan haar eigen Lightning-aansluiting. De impact van deze maatregel is voor Apple dus niet te onderschatten. Maar, wat betekent de verplichting van usb-c voor jou persoonlijk? Wij zochten het uit.

→ Dit zijn de gevolgen van usb-c voor Apple én jou

Wij moeten nog tot september wachten, maar ontwikkelaars kunnen al aan de slag met iOS 16. Dankzij deze testversie kunnen zij hun programma’s op tijd gereedmaken voor de release van dit najaar.

En, nog veel belangrijker, we weten hierdoor ook al het een en ander over de nieuwe iPhones. In de testversie van iOS 16 staan bijvoorbeeld hints over de iPhone 14 Pro (Max). Wat blijkt? De beste iPhone van dit jaar krijgt zo goed als zeker een always-on-scherm.

→ Lees verder over het always-on-scherm van de iPhone 14 Pro

Het laatste nieuws over iPhones en Apple: