iOS 15 en welke kleuren krijgt de iPhone 13 Pro? (iPhone-nieuws #23)

Het was WWDC-week op iPhoned. Apple kondigde updates voor al haar software aan, waaronder iOS 15, watchOS 8 en macOS 12. Ook kwamen er geruchten over de iPhone 13 Pro naar buiten. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

iOS 15 gaat je iPhone vernieuwen

Ein-de-lijk. Apple kondigde afgelopen week iOS 15 aan. De iPhone-update komt dit najaar uit en neemt grote verbeteringen met zich mee.

Vooral FaceTime, de Berichten-app en iPhone-camera gaan erop vooruit. Ook wordt je telefoon minder verslavend dankzij Focus en krijg je meer privacy. En het beste van alles? iOS 15 komt uit voor alle iPhones die nu iOS 14 draaien.

watchOS 8 zet in op gezondheid

Ook watchOS 8 werd onthuld. Dé Apple Watch-update van 2021 zet – hoe kan het ook anders – in op het verbeteren van je gezondheid.

De Ademhaling-app maakt plaats voor Mindfulness, er komen nieuwe sporten naar de Workout-app en het Apple-horloge krijgt een betere slaaptracker. Ook fijn: watchOS 8 is straks te downloaden op alle Watches die nu watchOS 7 aankunnen.

macOS 12 maakt multitasken makkelijker

Heb jij een iPad én Mac in huis? Dan is macOS 12 (bijnaam Monterey) een hele fijne update.

De nieuwe macOS-versie introduceert namelijk Universal Control. Hiermee kun je op meerdere Apple-apparaten tegelijk werken. Je kunt bijvoorbeeld het trackpad van je MacBook gebruiken om je iPad te bedienen. Verder brengt macOS 12 ook AirPlay naar de Mac. Streamen wordt zo veel makkelijker.

Europese Commissie gaat Apple op de vingers tikken

Maar, het was afgelopen week niet allemaal rozengeur en maneschijn. Apple werd namelijk ook op de vingers getikt.

Een onderzoekscommissie van de Europese Unie vindt namelijk dat het bedrijf slecht is voor de smart home-markt. Apple zou zich gedragen als poortwachter en zo kleine bedrijven uit de markt drukken. De definitieve conclusie van het rapport verschijnt volgend jaar.

Facebook maakt eigen smartwatch

Concurrentie voor de Apple Watch op komst. Ook Facebook blijkt te sleutelen aan een smartwatch. En wat voor een.

Volgens geruchten krijgt het Facebook-horloge twee camera’s die je gebruikt om foto’s mee te maken én te videobellen. Verder schijnt het klokje een hartslagmeter te krijgen en kun je er natuurlijk mee WhatsAppen. WhatsApp is immers een dochterbedrijf van Facebook.

Zijn dit de kleuren van iPhone 13 Pro?

In welke kleuren kun je de iPhone 13 Pro straks kopen? Volgens een nieuw gerucht verschijnt de beste iPhone van dit jaar in vijf varianten.

De meeste uitvoeringen kennen we al, maar Apple zou ook twee nieuwe ‘smaakjes’ toevoegen: oranje en donkergrijs. Een ander gerucht voorspelde eerder al dat het toestel in wit, blauw en gebroken wit verschijnt. Dit najaar weten we het zeker, want dan wordt de iPhone 13-serie aangekondigd.

