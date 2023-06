Dit zijn onze verwachtingen voor de WWDC (iPhone-nieuws #22)

Verwachtingen van WWDC 2023 en zo kun je zelf je iPhone-scherm repareren. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

WWDC 2023 is Apple’s jaarlijks evenement, waarbij verschillende nieuwe producten worden aangekondigd. Dit jaar zal het event plaatsvinden van 5 tot en met 9 juni.

Tijdens dit event gaat Apple nieuwe software introduceren, en wat hardware. Maar wat zijn precies de verwachtingen van WWDC 2023?

→ Dit gaat Apple laten zien tijdens WWDC 2023

Vorig jaar werd de Apple Watch Ultra gelanceerd. Het horloge is met de extra sterke behuizing van titanium voornamelijk bedoeld voor fanatieke sporters en buitenmensen.

Het blijft echter opvallend stil rondom de opvolger: de Apple Watch Ultra 2. Dit is wat wij weten op de Ultra-opvolger.

→ En dit is wanneer de Apple Watch Ultra 2 (hopelijk) verschijnt

Wanneer je een echte pechvogel bent, hoeft je de iPhone maar één keer ongelukkig op de grond te laten vallen en je hebt al een flinke barst op het scherm te pakken. Maar wat dan?

Als het maar een kleine barst is kun je de iPhone gewoon blijven gebruiken. Maar toch is het geen gezicht. Geen nood: wij hebben een beter idee.

→ Zo kun je zelf het scherm van je iPhone repareren

Dat de Apple Watch Ultra het beste horloge is van Apple zie je ook terug in de prijs: je betaalt bij Apple maar liefst 999 euro voor de Watch. Gelukkig is de Apple Watch Ultra is op dit moment veel goedkoper te krijgen dan normaal.

Ben je op zoek naar zo’n toffe Apple Watch? Goed nieuws! Wij zetten de beste deals voor je onder elkaar!

→ Hier bestel je de goedkope Apple Watch Ultra!

Het lijkt erop dat WhatsApp in de toekomst gebruikersnamen gaat krijgen. Op dit moment zie je slechts het telefoonnummer wanneer je een bericht krijgt van iemand die niet in je contacten staat.

Het sturen van berichten wordt straks echter een stuk makkelijker met gebruikersnamen.

→ En dit zijn de voordelen van deze WhatsApp-update

De iPhone krijgt regelmatig nieuwe functies, maar er zijn er behoorlijk veel weer verdwenen. Een aantal daarvan missen we tegenwoordig nog steeds, waardoor we stiekem hopen dat Apple de functies tóch ooit terugbrengt naar je iPhone. Wij zetten er vier voor je onder elkaar.

→ Wij willen deze vier functies terug, Apple!

ChatGPT heeft de afgelopen maanden snel het internet overgenomen. De dienst maakt het voor iedereen met een account mogelijk om te chatten met een AI.

De officiële app van ChatGPT was al beschikbaar in veel landen, maar nog niet in Nederland. Nu is deze populaire app ook beschikbaar in Nederland én België.

→ Hier download je de ChatGPT-app!

Meer iPhone-nieuws: