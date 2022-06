Dit gaat Apple maandag aankondigen (iPhone-nieuws #22)

Maandag gaat Apple los en er zijn geruchten over de iPhone 14 naar buiten gekomen. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van afgelopen week.

Aanstaande maandag vindt WWDC 2022 plaats. Tijdens deze bijeenkomst laat Apple zien welke nieuwe (software)functies naar de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV komen. Maar, volgens een nieuw gerucht laat het bedrijf ook een compleet nieuw product zien.

Volgens de doorgaans betrouwbare techjournalist Mark Gurman wordt maandag namelijk de nieuwe MacBook Air onthuld. De 2022-versie schijnt qua design meer op de MacBook Pro van 2021 te gaan lijken en zou worden uitgerust met een snellere M2-chip. Het is daarom slim om nu geen MacBook Air 2020 te kopen, de oude versie.

Over WWDC 2022 gesproken: maandag presenteert Apple zeker weten iOS 16. De onthulling is dus geen geheim, maar dat geldt niet voor de functies. Dankzij geruchten denken we echter dat iOS 16 onder meer interactieve widgets en een vernieuwd vergrendelscherm krijgt.

Al die nieuwe functies zijn leuk, mits je kunt updaten. Apple maakt maandagavond pas officieel bekend welke iPhones iOS 16 ondersteunen, maar op basis van eerdere releases hebben wij afgelopen week al een inschatting gemaakt of jij straks kunt updaten.

Maandagavond om 19:00 uur Nederlandse tijd gaat de grote WWDC-livestream van start. Je kunt de onthullingen live volgen vanuit je luie stoel.

De livestream wordt onder meer uitgezonden via Apple’s eigen website en op YouTube. Ook kun je meekijken via een Apple TV. In onderstaand artikel leggen we uit hoe je alle livestreams aan de praat krijgt.

Vanaf 21 juni kun je de Chromecast met Google TV in Nederlandse (web)winkels kopen. De mediaspeler verscheen eind 2020 en was tot nog toe (officieel) alleen in het buitenland te koop.

De Chromecast met Google TV draait op een nieuw besturingssysteem (Google TV), kan allerlei soorten media afspelen en wordt met afstandsbediening geleverd. Hij gaat 69,99 euro kosten.

We hoopten dat de iPhone 14 Pro een stuk rapper dan zijn voorganger zou worden, maar schijn bedriegt. Volgens een bekende Apple-insider is de A16-chip namelijk niet veel sneller dan de A15-processor (die in de iPhone 13 Pro zit).

Het gerucht is afkomstig van ShrimpApplePro. Deze zogeheten leaker stelt dat de A16-chip met precies dezelfde techniek als de A15-variant wordt gemaakt. Daardoor zou de nieuwe processor amper sneller zijn dan het huidige exemplaar.

