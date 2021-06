Grotere batterij en 5G voor iPhone 13 en iOS 14.7 (iPhone-nieuws #22)

De batterij van de iPhone 13 lijkt flink groter te worden en hij zou de snelste versie van 5G krijgen. Verder komt WhatsApp naar de iPad en kun je straks iOS 14.7 downloaden, een nieuwe update voor je iPhone. Dat en meer lees je in dit wekelijkse overzicht van het belangrijkste iPhone-nieuws.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: iPhone 13 batterij wordt veel groter

Goed nieuws over de batterij van de iPhone 13. Het lijkt erop dat de nieuwe iPhones flink grotere accu’s krijgen. Met name de opvolger van de iPhone 12 Pro Max zou er goed op vooruit gaan.

Dat claimt L0vetodream, een anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste informatie over nieuwe Apple-apparaten deelt. Volgens de mysterieuze bron krijgen alle nieuwe iPhones een grotere batterij dan hun voorgangers.

→ Lees verder over de batterij van de iPhone 13

WhatsApp komt naar de iPad (en nog 2 nieuwe functies)

Goed nieuws: WhatsApp werkt straks ook op de iPad. De grote vraag is: wanneer gaat dit gebeuren? Binnenkort is WhatsApp op maximaal vier verschillende apparaten tegelijk te gebruiken.

Berichten, foto’s, video’s en andere content worden op de achtergrond automatisch gesynchroniseerd. Verder voegt de chat-app binnenkort twee functies toe, waaronder ‘zelfvernietigende’ berichten.

→ Lees verder over de komst van WhatsApp naar de iPad

iOS 14.7: deze 3 functies komen binnenkort naar je iPhone

iOS 14.7 belooft een bescheiden update te worden, maar wel een hele belangrijke. De nieuwste iPhone-update gaat de puinhoop van zijn voorganger namelijk opruimen: de accuproblemen.

iOS 14.7 kun je nog niet downloaden. De iPhone-update komt waarschijnlijk deze maand of pas in juli uit, maar dankzij testversies weten we al welke nieuwe functies naar je iPhone komen.

→ Lees verder over de functies van iOS 14.7

Slechte iPhone-batterij sinds iOS 14.6? 4 tips!

Over iOS 14.7 gesproken, zijn voorganger zorgt voor een hoop problemen. Sinds de update naar iOS 14.6 hebben veel iPhone-bezitters last van batterijproblemen. De accu wordt bijvoorbeeld heet of loopt veel sneller leeg dan normaal.

In dit artikel zetten we daarom wat tips op een rij om de batterijproblemen van iOS 14.6 op te lossen. Werken deze niet? Dan zit er niets anders op dan wachten op iOS 14.7. Deze update komt waarschijnlijk deze of volgende maand uit.

→ Zo kun je de batterijproblemen van iOS 1.46 oplossen

MacBook Pro kopen? Dit is hét slechtste moment ooit

Ja, de MacBook Pro is een prachtig apparaat. Maar nee, je kunt de krachtige laptop nu beter niet in huis halen. Waarom dat zo is, leggen we uit in dit artikel.

De samenvatting komt neer op hele beroerde timing. Volgens geruchten kondigt Apple volgende week maandag namelijk een nieuwe MacBook Pro aan. Deze laptop schijnt in twee formaten te verschijnen (14 en 16 inch) en allerlei nieuwe, toffe functies aan boord te hebben.

→ Lees verder waarom je nu beter geen MacBook Pro kunt kopen

Video van de week: Onze iMac review!