iOS 17-functies gelekt vóór WWDC (iPhone-nieuws #21)

Een heleboel functies van iOS 17 zijn net vóór WWDC gelekt en Netflix onderneemt nu wél actie tegen account delen. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

WWDC 2023 komt eraan en Apple gaat dan iOS 17 voor het eerst laten zien. Wij vertellen je nu al welke toffe functies er met iOS 17 naar je iPhone komen én wanneer!

Een bekende Apple-analist heeft een aantal functies al uit de doeken gedaan. En iOS 17 belooft eindelijk weer een grote update te worden, in tegenstelling tot de vorige twee versies.

→ Deze functies van iOS 17 zijn nu al bekend

Verstuur jij wel eens appjes die je liever privé wilt houden? Dan is er goed nieuws, want met deze nieuwe functie kan je losse gesprekken beveiligen in WhatsApp.

Beveiligde gesprekken worden komen in een aparte, vergrendelde lijst terecht. Deze lijst is alleen te openen door Face ID of Touch ID te gebruiken. Superhandig dus, want zo weet je zeker dat een privégesprek niet zomaar gelezen kan worden. Wil jij je gesprekken ook goed beveiligen in WhatsApp? Hoe je dat doet lees je hieronder.

→ Zo vergrendel je je gesprekken in WhatsApp

De AirPods 2 (of AirPods tweede generatie) zijn alweer een paar jaar geleden verschenen, maar desondanks kunnen de oordopjes nog prima mee. En nu helemaal, want zo goedkoop waren de AirPods 2 nog nooit.

Je hebt nu al een setje AirPods 2 voor 124,95 euro bij Amazon.nl. Koop je de AirPods 2 bij Apple dan betaal je 159 euro. Zo bespaar je dus zo’n 34 euro! Klik op de button hieronder voor alle details.

→ Klinkt als een goede deal!

Netflix-gebruikers in Nederland krijgen te maken met grote veranderingen. Binnenkort moet je extra gaan betalen als je je Netflix account met anderen wilt delen. Dit stond al langer gepland, maar gaat nu dus écht gebeuren.

Het werd al een tijdje geleden aangekondigd, maar binnenkort gaat Netflix eindelijk actie ondernemen. Elke persoon die niet met jou onder een dak woont, moet per maand € 3,99 extra betalen. Netflix hoopt hiermee zijn inkomsten flink te kunnen verhogen. Wij leggen alle details uit.

→ Dit zijn de beste alternatieven

Ben je op zoek naar een goede robotstofzuiger? Check dan snel de iRobot Roomba Combo i8+! Deze Roomba kan namelijk stofzuigen én dweilen.

Maar of je je ouderwetse stofzuiger nu direct bij het grof vuil moet zetten? Wij vertellen je het in onze review!

→ Hoe goed is de Roomba Combo i8+?

De iPhone 15 is nog niet verschenen, maar er wordt al volop gespeculeerd over de iPhone 16. Beter nog: er zijn nu al de eerste concepten opgedoken van de nieuwe iPhone 16 Ultra. De verwachting is dat Apple de iPhone 16 Pro Max gaat vervangen door de iPhone 16 Ultra.

De eerste concepten geven ons nu een idee wat we kunnen verwachten van die Ultra. Eerdere geruchten worden bevestigd door de gelekte afmetingen: de iPhone 16 Ultra krijgt een veel groter scherm.

→ Dit weten we nog meer over de iPhone 16

Er zijn al langer geruchten dat Apple werkt aan een nieuwe Touch ID sensor voor de iPhone. Samsung heeft nu een nieuwe sensor geïntroduceerd, en die is zo tof dat we hem maar al te graag terugzien op een iPhone.

In het nieuwe oled-scherm met vingerafdrukscanner zitten namelijk ook gezondheidssensoren. Als je het scherm aanraakt met twee vingers, kan je hartslag, bloeddruk en stressniveau gemeten worden.

→ Wanneer komt dit naar de iPhone?

