Wat gaat Apple in juni aankondigen? (iPhone-nieuws #21)

WWDC 2022 staat voor de deur en de iPhone SE is inmiddels flink in prijs gedaald. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van afgelopen week.

Maandagavond 6 juni om 19:00 uur begint de keynote van WWDC 2022. Tijdens deze presentatie kondigt Apple sowieso nieuwe softwareversies aan, waaronder bijvoorbeeld iOS 16.

Maar, zo nu en dan laat men ook nieuwe hardwareproducten zien. In onderstaand artikel zetten we daarom de verwachtingen rondom WWDC 2022 op een rijtje. Uiteraard doet iPhoned die avond live verslag van alle nieuwtjes.

→ Dit zijn de verwachtingen voor WWDC 2022

De zomer staat voor de deur. Dat betekent niet alleen zon en vakantie, maar ook vakantiegeld. Blijf je dit jaar lekker in eigen land en heb je wat te besteden? Misschien is de iPhone SE 2022 dan iets voor jou.

Dit toestel heeft nog een iconische thuisknop en verscheen eerder dit jaar. Hij is inmiddels flink in prijs gedaald en daarom zetten we de beste deals op een rij in onderstaand artikel.

→ Zo goedkoop is de iPhone SE 2022 nu

Apple kwam eerder dit jaar met het Studio Display. Dat was het eerste op consumenten gerichte beeldscherm van het bedrijf in jaren. Het is een prima apparaat, maar stiekem is deze lcd-monitor nauwelijks beter dan het scherm van de 27 inch-iMac die Apple recent uit het assortiment haalde.

Er is dus ruimte voor iets beters en volgens de betrouwbare display-analist Ross Young zullen we dat krijgen ook. Apple zou in oktober een nieuwe 27 inch-monitor met mini-led-scherm uit willen brengen.

→ Gaat Apple een Studio Display Pro-scherm uitbrengen?

Hoewel Apple je al relatief snel tussen apparaten laat schakelen, ontwikkelt het bedrijf een nieuwe techniek om nóg sneller te herkennen welk apparaat je gebruikt.

Dat blijkt uit een nieuw patent. In dit document beschrijft Apple hoe de nieuwe techniek gaat werken en, nog veel belangrijker, wat de voordelen zijn.

→ De voordelen van de nieuwe Apple-techniek

De iPhone 11, 12 en 13 zijn bijna net zo goed als hun Pro-broers, maar veel goedkoper. Ze waren dan ook de populairste iPhones van de afgelopen jaren.

Bij de iPhone 14 is dit straks een ander verhaal, want de verschillen tussen de reguliere versie en het Pro-model worden groter dan ooit. Op basis van betrouwbare bronnen zetten we de verwachte verschillen tussen beide modellen op een rij.

→ Waarom de iPhone 14 Pro (waarschijnlijk) de betere keus is

Het laatste nieuws over Apple: