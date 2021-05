Goed iPhone 13-nieuws en problemen door iOS 14.6 (iPhone-nieuws #21)

De iPhone 12 had nog te maken met flinke levertijden, maar dat lijkt bij de iPhone 13 niet te gebeuren. Verder was het een slechte week voor mensen die al geüpdatet hebben naar iOS 14.6, want de update zorgt voor de nodige problemen. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van het belangrijkste iPhone-nieuws.

‘Waarom de iPhone 13 mogelijk sneller verkrijgbaar is dan de iPhone 12’

Volgens een nieuw gerucht is TSMC gestart met de productie van de iPhone 13-processor. De A15-chip vormt de kern van Apples nieuwe smartphones die dit najaar verschijnen.

Wat opvalt is de timing: Apple lijkt vroeger te zijn begonnen met de productie, om zo mogelijke vertragingen voor te zijn. Vorig jaar verscheen de iPhone 12-serie later dan gepland in verband met de pandemie en productieproblemen. Door dit jaar wat eerder te starten met het maken van de iPhone 13-processor wil Apple dit voorkomen.

Problemen met iOS 14.6

Afgelopen week kwam iOS 14.6 uit, een tussentijdse update voor de iPhone. Heel veel functies voegt de nieuwe software niet toe, maar toch zorgt ‘ie voor problemen. Met name de iPhone-batterij heeft flink last.

Meerdere iPhone-gebruikers melden namelijk dat ze flinke batterijproblemen sinds de update naar iOS 14.6. Heb jij hier ook last van? Breng dan je stem uit via onze iOS 14.6 poll. Wij proberen inzichtelijk te maken hoe groot de problemen zijn en daar kun jij bij helpen.

iPhone SE concept: betaalbare smartphone gaat iPhone 12 achterna?

Een nieuw iPhone SE concept laat zien hoe de goedkope iPhone er in 2023 misschien uitziet. Het nieuwe design heeft onder meer een gaatje voor de selfiecamera in het scherm.

Afgelopen maanden verschijnen aan de lopende band geruchten over een nieuwe iPhone SE. Designer aaple lab heeft deze claims visueel gemaakt in een concept van de iPhone SE 2023. Hij laat hierin zien hoe de telefoon er misschien uitziet.

‘Netflix werkt aan eigen gamedienst, concurrent voor Apple Arcade’

Het lijkt erop dat Netflix niet alleen films en series, maar ook games gaat aanbieden. De streamingdienst zou sleutelen aan een concurrent voor Apple Arcade, Apples eigen gamedienst.

Dat beweren meerdere bronnen. Volgens The Information, dat doorgaans goed is ingevoerd, heeft Netflix meerdere bekende game-ontwikkelaars benaderd om bij het bedrijf te komen werken.

Betere camera voor de iPhone 13?

Nog een gerucht over de iPhone 13. Volgens DigiTimes, dat niet altijd even betrouwbaar blijkt te zijn, krijgt de opvolger van de iPhone 12 sensor-shift. Dat is goed nieuws, want hierdoor ogen foto’s en video’s veel stabieler.

Het nog betere nieuws is dat volgens DigiTimes alle iPhone 13-telefoons deze functie krijgen. Momenteel heeft alleen de iPhone 12 Pro Max, het duurste model, sensor-shift. Naar verwachting wordt de iPhone van 2021 eind dit jaar aangekondigd en weten we het dus zeker.

Aftellen naar WWDC 2021

Op 7 juni is WWDC 2021. Apple-liefhebbers weten wat dit betekent: op deze datum kondigt Apple nieuwe softwareversies voor al haar apparaten. Dit betekent dat we iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 en tvOS 15 te zien krijgen.

