iOS 16.5 is uit – dit is er nieuw (iPhone-nieuws #20)

Apple heeft iOS 16.5 uitgebracht en zo voorkom je dat jouw Gmail-account wordt verwijderd. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Updaten maar! Apple heeft de definitieve versie van iOS 16.5 uitgebracht. Uit eerdere testversies van iOS 16.5 werd al duidelijk dat het gaat om een kleine iOS-update.

Toch komen er een aantal handige nieuwe functies naar je iPhone. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

→ Dit is er nieuw in iOS 16.5

De Franse overheid gaat bekijken of Apple oudere iPhones bewust onbruikbaar maakt door de reparatie te beperken. Als je nu een onderdeel van je iPhone wilt vervangen ben je namelijk verplicht om het serienummer van je device in te voeren.

De Franse overheid is daarom een onderzoek gestart naar de levensduur van je iPhone. Want het land ziet aanwijzingen voor geplande slijtage. Wij vertellen je meer.

→ Krijgt Apple opnieuw een Franse boete?

Als je de Weer-app van Apple regelmatig checkt zijn de percentages je vast wel al eens opgevallen. Je vindt deze regenpercentages geregeld terug, zeker in de Nederlandse Weer-app.

Deze percentages betekenen waarschijnlijk niet wat jij denkt. Wij leggen je daarom uit wat de regenpercentages precies betekenen.

→ Wat betekenen de percentages dan wel?

Zo’n drie jaar na de eerste AirPods Pro kwam de opvolger: de AirPods Pro 2. De nieuwe AirPods Pro 2 lijken misschien van de buitenkant veel op zijn voorloper, maar niets is minder waar.

Twijfel je nog of je voor de AirPods Pro of de AirPods Pro 2 moet gaan? In deze AirPods Pro 1 vs AirPods Pro 2 zetten we de veranderingen op een rij!

→ Zoveel beter zijn de AirPods Pro 2

De iPhone 15 Pro wordt flink duurder! Dat zeggen verschillende berichten op de Chinese sociale media-website Weibo.

Dit jaar moet je voor een Pro-versie van de iPhone daarom nóg meer geld op tafel leggen. De iPhone 15 Pro wordt vermoedelijk de duurste versie tot nu toe.

→ Waarom wordt de iPhone 15 Pro zo duur?

Opletten! Google gaat een strenger beleid voeren als het aankomt op oude (ongebruikte) Gmail-accounts. In 2020 maakte het bedrijf al bekend alle inhoud van een inactief Gmail-account te verwijderen. Het account zelf bleef dan wel nog bestaan.

Daar komt nu dus verandering in, want straks wordt ook het complete account verwijderd door Google. Gebruik jij Gmail op je iPhone? Wij leggen je uit hoe je jouw account bewaart!

→ Zo voorkom ik dat mijn Gmail verwijderd wordt

Als je een beetje neurotisch bent wat je accu betreft (en geoptimaliseerd opladen niet vertrouwt), dan houd je het vast in de gaten hoever je accu is opgeladen. In het beste geval wil je hem niet te lang op die 100% laten staan – want dat is funest voor de levensduur van de batterij.

Sterker nog: hoogstwaarschijnlijk is je telefoon dan nog niet echt 100% opgeladen. Wij leggen uit wat er aan de hand is.

→ Waarom is mijn iPhone nooit 100% opgeladen?

