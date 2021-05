Nieuwe Apple Watch, iOS 14.6 en meer (iPhone-nieuws overzicht #20)

We weten hoe de Apple Watch 7 eruitziet, Apple Music gaat binnenkort een stuk beter klinken en er komt een nieuwe iPhone-update aan. Dat en meer lees je in dit wekelijkse overzicht van Apple- en iPhone-nieuws.

Gerucht: Zo ziet de Apple Watch Series 7 eruit

Renders van de Apple Watch Series 7 zijn online verschenen. De afbeeldingen tonen het onaangekondigde Apple-horloge met platte zijkanten en nieuwe kleuren. Dit nieuwe design komt overeen met eerdere geruchten over de smartwatch.

De bekende en betrouwbare lekker Jon Prosser heeft renders van de nog onaangekondigde Apple Watch Series 7 gelekt. De beelden, die volgens Prosser zijn gebaseerd op CAD-files en foto’s van de nieuwe smartwatch, tonen een ontwerp met platte zijkanten en licht afgeronde randen.

Apple Music krijgt hogere geluidskwaliteit zonder extra kosten

Muziekliefhebbers opgelet: Apple Music is vanaf juni ook beschikbaar met ‘Lossless Audio’, waardoor muziek beter klinkt met rijkere details. Meer dan 75 miljoen nummers zullen Lossless Audio ondersteunen vanaf juni.

Het goede nieuws is bovendien dat je hier niets extra’s voor hoeft te betalen. De verbeterde geluidskwaliteit zul je vooral merken als je een high-end koptelefoon of speaker gebruikt.

iOS 14.6 komt eraan: deze 3 functies komen naar je iPhone

iOS 14.5 was een gigantische tussentijdse iPhone-update, maar zijn opvolger is veel bescheidener. Wel komt er een belangrijke update voor Apple Music-abonnees aan. Zij kunnen vanaf “medio juni” genieten van Lossless Audio, oftewel de geluidskwaliteit wordt beter.

Ook gaat iOS 14.6 de AirTag verbeteren en kun je straks abonneren op de podcastdienst van Apple Music. Al met al is iOS 14.6 dus een muziekrijke update!

10 nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor de iPhone, iPad en Watch

Als viering van Global Accessibility Awareness Day komt Apple met nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor mensen met lichamelijke beperkingen.

“Wij geloven dat technologie zich moet kunnen aanpassen aan de verlangens van al onze gebruikers”, zo laat het bedrijf weten. In onderstaand artikel zetten we de 10 nieuwe functies voor je op een rij, die later dit jaar beschikbaar worden.

‘Apple werkt aan iMac met groter scherm, nieuwe Mac mini en Mac Pro’

Het meestal betrouwbare Bloomberg News schrijft dat Apple werkt aan een iMac met groter beeldscherm en compleet vernieuwde Mac Pro en Mac mini. Wanneer de nieuwe producten uitkomen is nog onbekend.

Bloomberg-journalist Mark Gurman meldt dat Apple Silicon binnenkort naar alle Apple-computers komt. Volgens de doorgaans goed ingewijde insider werkt het bedrijf momenteel aan drie nieuwe computers.

