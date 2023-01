Geen grote vernieuwingen voor iOS 17? (iPhone-nieuws #2)

Kleine updates voor iOS 17 en een gigantisch dure iPhone 15 Pro. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Dit jaar brengt Apple iOS 17 uit. Daar waar diens voorganger, iOS 16, de nodige verbeteringen toevoegde, lijkt dé iPhone-update van dit jaar gas terug te nemen. Analist Ming-Chi Kuo verwacht geen grote vernieuwingen voor iOS 17.

Die vlieger gaat niet op voor xrOS, het verwachte besturingssysteem van Apple Reality. Het is een publiek geheim dat Apple achter de schermen al jaren sleutelt aan een slimme bril en Kuo denkt dat het gloednieuwe product nog dit jaar verschijnt.

→ Waarom iOS 17 geen grote nieuwe functies krijgt, maar xrOS wél

We kijken nu al uit naar de iPhone 15 Pro (Max), die naar verluidt een fantastische zoomlens krijgt. Minder leuke geruchten zijn er ook, want Apple zou de prijs weer opschroeven.

Volgens een gerucht op het Chinese social media-platform Weibo zal Apple de prijs van de iPhone 15 Pro-modellen dit jaar verder verhogen om de kloof met de iPhone 15 Plus te vergroten. Waarom kiest Apple hiervoor?

→ Lees verder over waarom de iPhone 15 Pro misschien duurder wordt

Iedereen heeft over ChatGPT. Het slimme taalmodel kan onder meer teksten typen, redigeren, vragen verzinnen en zelfs computercode schrijven. Er staat nu zelfs een heuse ChatGPT-app in de App Store, maar deze kun je beter niet downloaden.

Ten eerste kost de app geld. Dat is opmerkelijk, want de webversie van ChatGPT is kosteloos. Verder lijkt de app niet door OpenAI gemaakt te zijn, het bedrijf achter de slimme chatbot.

→ Waarom je de ChatGPT-app links moet laten liggen.

Bloomberg heeft naar buiten gebracht dat Apple van plan is om een MacBook met touchscreen uit te brengen. De iPhone-maker zou al een team hebben samengesteld dat aan de Mac met een touchscreen moet werken.

Als dit gerucht klopt, is er sprake van een grote ommezwaai bij Apple. Het bedrijf wilde eerder nog niks weten over een Mac(Book) met een touchscreen.

→ Hoe gaat de MacBook met touchscreen eruitzien?

De eerder aangehaalde Kuo kwam dit week ook met nieuws over de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max naar buiten. Volgens de analist krijgen de toestellen namelijk geen fysieke knoppen. Dat klinkt wellicht onwennig, maar biedt ook voordelen.

De grootste heeft met waterdichtheid te maken. Bij fysieke knoppen komt er soms water in het toestel terecht, maar dat is bij de nieuwe buttons onmogelijk.

→ Dit zijn de voordelen van een iPhone 15 zonder fysieke knoppen

Nog even over die slimme bril van Apple: The Information heeft afgelopen week vrijwel alle informatie over deze AR/VR-headset gepubliceerd. Volgens de website gaat de slimme bril bijvoorbeeld op een skibril lijken, maar dan wat groter en dikker.

Verder schijnt de Apple Reality-bril zich vooral te focussen op het voeren van videogesprekken en komen er speciaal op maat gemaakte lenzen beschikbaar. Die lenzen zouden automatisch op de bril vastklikken dankzij magneten.

→ Dit weten we tot nu toe over de Apple Reality

