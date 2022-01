Krijgt de iPhone 14 Pro een nieuw design? (iPhone-nieuws #2)

Volgens een gerucht krijgt de iPhone 14 Pro een wel heel controversieel ontwerp met maar liefst twee gaatjes in het scherm. Dat en meer vind je in dit wekelijkse overzicht van het belangrijkste iPhone-nieuws.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 14 Pro krijgt niet alleen een pilvormig gat in het scherm, maar ook een cirkelvormige uitsparing. Dat zegt Ross Young, een bekende naam in de wereld van de Apple-geruchten, met name als het gaat om de displays.

Het zou Apple niet gelukt zijn om de sensoren voor Face ID weg te werken onder het scherm. De notch is in het huidige smartphone-landschap enigszins ‘ouderwets’; wellicht ziet Apple twee schermgaatjes als de gulden middenweg.

→ Is dit het design van de iPhone 14 Pro?

Apple heeft iOS 15.2.1 en iPadOS 15.2.1 uitgebracht. De update lost een probleem in de berichten-app op, waardoor via een iCloud-link gestuurde foto’s niet zichtbaar waren in een voorvertoning.

Ook is een probleem met CarPlay-apps opgelost. De apps reageerden voor een aantal gebruikers niet goed. Daarnaast bevat de update ook weer diverse bugfixes en verbeteringen voor de stabiliteit.

→ iOS 15.2.1 downloaden en installeren doe je zo

Het eerste Apple-event van 2022 vindt volgens Apple-insider Mark Gurman plaats in maart of april. Het bedrijf kondigt dan vermoedelijk de iPhone SE 2022 aan, die 5G-ondersteuning en een krachtigere chip heeft.

De huidige iPhone SE stamt uit april 2020. Het toestel werd niet gepresenteerd tijdens een event, maar via een persbericht. Waarschijnlijk vanwege de corona-pandemie die net was begonnen. Van de iPhone SE 2022 verwachten we dat Apple hem wel een podium wil geven tijdens een event.

→ Dit weten we al over de iPhone SE 2022-lancering

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verschillende Europese providers, waaronder Vodafone en T-Mobile zijn niet blij met de nieuwe Private Relay-functie van Apple. Al een paar maanden nadat Apple de nieuwe functie bekend had gemaakt stuurden ze een brief naar de Europese Commissie.

Hierin geven de Europese providers aan dat Apples functie Privédoorgifte het lastig maakt om hun eigen netwerken te beheren. Door alle gegevens te verbergen hebben de providers ook geen toegang meer tot ‘belangrijke netwerkgegevens’.

→ Waarom men Private Relay wil blokkeren

In de wandelgangen wordt al jaren gesproken over een glucosemeter voor de Apple Watch, en er zijn ook geruchten geweest over een lichaamstemperatuursensor. ‘Maar verwacht deze niet te snel’, meldt de goed ingevoerde Gurman van Bloomberg.

Apple had vorig jaar plannen om de sensor voor het meten van de lichaamstemperatuur bij de Series 8 van 2022 te introduceren, maar volgens Gurman wordt daar bij Apple nog nauwelijks over gesproken. De kans is dus klein dat de Apple Series 8 je lichaamstemperatuur in de gaten houdt, waarbij je een seintje krijgt als deze te hoog is.

→ Waarom de Apple Watch Series 8 misschien geen nieuwe sensoren krijgt