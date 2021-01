Deze week meer info over de grote stap die de MacBook Pro 2021 gaat zetten, Apples samenwerking met Hyundai en de AirTags die steeds dichterbij komen.

‘Apple en Hyundai werken samen aan Apple Car, productie start in 2024’

Het begin van het nieuwe jaar heeft de geruchtenmolen van de Apple Car in de volgende versnelling gezet. Een nieuw gerucht stelt dat Apple de handen ineenslaat met Hyundai. De nieuwste hint over Apples langlopende autoproject is afkomstig van Reuters, die zich beroept op het Koreaanse Korea IT News. Anonieme bronnen stellen dat Apple in maart al een grote samenwerking aankondigt met Hyundai. Het zou de eerste concrete bevestiging zijn dat Apples auto dichterbij komt en het geeft meteen een duidelijke planning met wat we kunnen verwachten.

‘MacBook Pro 2021 krijgt nieuw design, snelladen met MagSafe en geen Touch Bar’

Apple zou de laatste hand leggen aan de MacBook Pro 2021 en de laptop lijkt een grote stap voorwaarts te maken. Met een nieuw design, de terugkeer van MagSafe en meer. Als zowel Bloomberg als Ming-Chi Kuo (via MacRumors) een boekje open doen over een onaangekondigd Apple-product, mag je er vanuit gaan dat het betrouwbaar is. De twee geruchten beschrijven de MacBook Pro 2021 tot in het kleinste detail, waardoor we een goed beeld krijgen van deze nieuwe Pro-laptop van Apple.

Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12: camera, specs en meer vergeleken

Hoe verhoudt het nieuwe toptoestel van Samsung zich ten opzichte van zijn aartsrivaal? Van design, camera, specs en meer: in deze Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12-vergelijking zetten we de concurrenten tegenover elkaar. Samsung en Apple zijn ongekend populaire spelers in het smartphonelandschap. Kun je op dit moment je abonnement verlengen, of ben je gewoon in de markt voor een nieuwe telefoon en twijfel je tussen de twee toppers van nu? Dan is dit artikel jou op het lijf geschreven.

Apples eerste bluetooth-tracker lijkt er nu echt aan te komen. Browser Safari bevat sinds kort een speciale functie voor deze apparaatjes. Zo kun je hem zelf al bekijken. Al jaren duiken er geruchten op over de AirTags: kleine bluetooth-apparaatjes die je aan je sleutelbos kunt hangen. Via de Zoek Mijn-app op je Apple-apparaten kun je vervolgens de exacte locatie hiervan achterhalen. MacRumors ontdekt nu dat iedereen via Safari deze nieuwe functie van de Zoek Mijn-app al kan activeren. Daarmee activeer je een testversie die eigenlijk enkel voor ontwikkelaars beschikbaar zou moeten zijn. Dat Apple de functie nu stilletjes klaar lijkt te zetten voor een publieke release, doet vermoeden dat de onthulling van de AirTags niet lang meer op zich laat wachten.

