Nieuwsoverzicht week 2: renders iPhone SE 2 gelekt en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Heb je niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



‘Renders van iPhone SE 2 (of iPhone 9) verschijnen online’

We hoeven waarschijnlijk niet lang meer te wachten op de iPhone SE 2, want nu zijn verschillende renders van het toestel gelekt. Te zien is dat de smartphone aan de buitenkant vrijwel identiek is aan de iPhone 8. De renders zijn gepubliceerd door website iGeeksBlog en in samenwerking met smartphone-insider OnLeaks gemaakt. Hij deelt vaak betrouwbare renders van nog aangekondigde toestellen, dus het is aannemelijk dat de iPhone SE 2 (of iPhone 9) er zo uit komt te zien. Op de beelden wordt duidelijk dat de iPhone SE 2 enorm lijkt op de iPhone 8, wat overeenkomt met eerdere geruchten.

Lees meer over de iPhone SE 2-renders

CES 2020

28 jaar geleden was Apple voor het laatst op de CES-beurs. Deze week kwam Apple terug naar de beurs om een presentatie te houden. Omdat het bedrijf uit Cupertino zijn eigen evenementen heeft voor het aankondigen van nieuwe producten, schoof Apple alleen aan voor een gesprek over privacy. Toch zijn er genoeg handige gadgets van andere bedrijven aangekondigd die ook interessant kunnen zijn voor Apple-gebruikers. Wij hebben de leukste en meest opvallende gadgets voor je op een rijtje gezet.

Lees meer over de CES 2020 round-up

Apple onderzoekt virtuele speakers die geluid simuleren in je kamer

Apple onderzoekt een nieuwe manier om het geluid van Macs te verbeteren. Met virtuele speakers kan het bedrijf surround-sound simuleren. De nieuwe techniek werd ontdekt door Patently Apple, een website die de patenten van Apple regelmatig doorspit naar nieuws. Het patent beschrijft iets wat het bedrijf al vaker heeft gepatenteerd, eerst alleen voor de iPhone en iPad, nu ook voor de Mac en koptelefoons. ‘Virtuele audio’ klinkt erg futuristisch, maar in de praktijk valt dat wel mee. Met de nieuwe functie wil Apple het effect simuleren dat geluid ergens anders vandaan komt dan de speakers van je laptop of smartphone. Dit virtuele akoestische systeem komt bijvoorbeeld van pas tijdens het gamen, waarbij het lijkt alsof de geluiden zich om je heen afspelen.

Lees meer over de virtuele Apple-speakers

‘Apple brengt nieuwe iPhone in september én december uit vanwege 5G’

September is een belangrijke maand voor Apple-liefhebbers, maar dit jaar moeten we ook december in de gaten houden. Het bedrijf uit Cupertino zou zijn volgende vlaggenschip namelijk op twee momenten uitbrengen. Het komt erop neer dat de eerste lading iPhone 2020-toestellen minder snel kunnen internetten dan de volgende lading. 6GHz en mmWave maken beiden onderdeel uit van 5G-netwerktechniek, maar eerstgenoemde is slomer. Apple zou eigen antennes willen gebruiken voor beide soorten 5G-iPhones, waardoor de mmWave-modellen vertraging oplopen, aldus de Apple-analist Mehdi Hosseini.

Lees meer over de verwachte iPhone 2020-verkoop

Spotify voegt persoonlijke advertenties toe aan podcasts

Luister je naar podcasts via Spotify? Dan krijg je vanaf nu gepersonaliseerde advertenties te horen. Het van oorsprong Zweedse bedrijf maakt de nieuwe ‘functie’ bekend op haar blog. Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vorig jaar nam men twee podcastbedrijven over, waardoor we al hadden verwacht dat er binnenkort een verdienmodel bij zou komen. Dat moment is nu aangebroken. Door afleveringen te downloaden ontloop je de persoonlijke reclames. Klik hieronder om te zien hoe je dat doet.

Lees meer over de persoonlijke Spotify-advertenties