Tweestrijd: iPhone 14 of de Google Pixel 7a (iPhone-nieuws #19)

Welke smartphone is beter: de iPhone 14 of de Google Pixel 7a. En welke functie gaat de iPhone 15 definitief niet krijgen? Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Google heeft de Google Pixel 7a gelanceerd, de betaalbare versie van de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. Inmiddels zijn de specificaties van de telefoon duidelijk, evenals het ontwerp van het toestel.

De Google Pixel 7a is één van de concurrenten van de iPhone 14, zeker door de veel gunstigere prijs. Hoe verhouden de telefoons zich verder tot elkaar? Wij zetten een aantal verschillen voor je op een rij.

→ De Google Pixel maakt geen kans, toch?

Apple heeft aangekondigd dat de professionele bewerkingsprogramma’s Final Cut Pro en Logic Pro naar je iPad komen. De apps waren al beschikbaar voor de Mac, maar een versie voor de iPad bleef dus vooralsnog uit. Tot nu toe!

Helaas kan niet iedereen de apps straks downloaden. Belangrijker nog: wat kun je met de apps en hoeveel gaan ze kosten?

→ Zoveel kost Final Cut Pro op je iPad

Apple heeft een aantal interessante cijfers over de App Store gedeeld. Hierin staat dat Apple sinds 2020 maar liefst 2,3 miljoen apps uit de Store heeft verwijderd.

Nu zijn er nog ‘maar’ 1,8 miljoen apps over. Waarom heeft Apple dat gedaan?

→ Waarom zijn al die apps weggehaald?

De laatste maanden wees alles erop dat de iPhone 15 Pro (Max) een nieuwe knop zou krijgen, die trilt als je hem ‘indrukt’. Dit was geen echte knop, maar een knop die werkt met Haptic Touch.

Hierdoor zou de iPhone 15 Pro de eerste iPhone worden zonder fysieke knoppen. Volgens recente geruchten is dit plan nu definitief van de baan. Maar waarom?

→ Maar deze functie krijgt de iPhone 15 Pro wél

Het is zo goed als zeker dat de iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max) dit jaar een usb-c-aansluiting gaan krijgen. De iPhone 15 wordt dan waarschijnlijk de eerste iPhone van Apple met usb-c.

Maar is een probleem: de Europese Unie heeft gereageerd op de plannen van Apple en ze geven Apple nu al een waarschuwing. Wat is er precies aan de hand?

→ Deze waarschuwing geeft de EU aan Apple

Geef jij je iPhone wel eens aan je vrienden en heb je dan liever niet dat ze zomaar in je foto’s- of Twitter-app gaan rondneuzen? Daar kan je nu iets aan doen.

Het is sinds iOS 16.4 mogelijk om elke app extra te beveiligen met Face ID (of een toegangscode). Wij laten zien hoe je dat kunt instellen!

→ Zo kan niemand meer je apps stiekem bekijken

Als je een Apple Watch in het buitenland wilt kopen, moet je even opletten. Je hebt dan de kans dat niet alle functies werken wanneer je de smartwatch in Nederland (of België) gaat gebruiken.

Het is gelukkig niet zo erg dat je niet meer de tijd kunt aflezen of de sportfuncties niet meer kunt gebruiken. Nee, het probleem zit alleen in de cellular-versie van de Apple Watch. Maar wat kun je er dan niet mee?

→ Dit kun je níét met een buitenlandse Apple Watch

De iPhone 15 zal in september verschijnen, maar naar verwachting zal er op het eerste gezicht niet zo heel veel veranderen.

Volgend jaar is het de beurt aan de iPhone 16, maar die krijgt in ieder geval een flinke aanpassing. De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max krijgen namelijk het grootste scherm ooit voor een smartphone van Apple.

→ Zo groot wordt het scherm van de iPhone 16

