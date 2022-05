Krijgt de iPhone 15 een usb-c-aansluiting? (iPhone-nieuws #19)

Slecht nieuws voor de iPod, maar niet voor Apple Pay en de iPhone 15. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van afgelopen week in één overzicht.

Het gaat vooralsnog om geruchten, maar het lijkt erop dat de iPhone 14 een flinke upgrade wordt ten opzichte van de iPhone 13. Met name de camera’s schijnen erop vooruit te gaan. Maar, wanneer komt de iPhone 14 uit?

Afgelopen week schreven wij hier een artikel over. We keken naar de verschijningsdata van vorige iPhones en combineerden dit met de laatste geruchten.

→ Wat is de release date van de iPhone 14?

Het is over en sluiten voor de iPod touch. Apple bevestigde afgelopen week dat de muziekspeler uit het assortiment wordt gehaald. Daarmee sneuvelt de laatste iPod, bijna 21 jaar nadat het eerste model verscheen.

Je kunt het apparaatje nog wel kopen, maar alleen zolang de voorraad strekt. De iPod touch was het laatste model dat Apple nog verkocht. Deze werd in 2019 voor het laatst bijgewerkt.

→ Hier kun je nog een iPod touch kopen

Lange tijd leek het onwaarschijnlijk, maar Apple werkt achter de schermen aan een iPhone met usb-c-aansluiting. Dat claimt Ming-Chi Kuo, een bekende Apple-insider.

Volgens Kuo stapt de iPhone 15, die volgend jaar verschijnt, over op usb-c. Dat is een opvallende stap, aangezien het bedrijf tot nog toe altijd vasthield aan de eigen Lighting-aansluiting.

→ Waarom de iPhone 15 waarschijnlijk usb-c krijgt

Bankier jij bij ASN of RegioBank? Dan hebben we goed nieuws, want sinds afgelopen week kun je gebruikmaken van Apple Pay. Apples betaaldienst is sinds 2019 in Nederland beschikbaar.

Klanten van SNS, net als ASN en RegioBank onderdeel van de Volksbank, moeten nog even geduld hebben. Zij kunnen vanaf aanstaande dinsdag met Apple Pay aan de slag.

→ Lees verder over Apple Pay voor ASN Bank en RegioBank

Deel jij het wachtwoord van je Netflix-account met iemand anders? Dan breken er onzekere tijden voor je aan, want mogelijk gaat de streamingdienst hier een meerprijs voor vragen.

Dat blijkt uit interne communicatie binnen Netflix die door The New York Times is ingezien. Verder schijnt Netflix nog voor het einde van dit jaar met een nieuw, goedkoper abonnement te komen. Hier kleeft alleen wel een nadeel aan: je krijgt advertenties te zien.

→ Dit moet je weten over het goedkopere Netflix-account

WhatsApp heeft iets nieuws: emoji-reacties. Daarmee reageer je snel op een app via een emoticon. Dit is hoe de emoji-reacties in WhatsApp werken.

In veel chat-apps was het al mogelijk om snel te reageren met een emoji. Facebook Messenger, Instagram en Telegram hadden die optie bijvoorbeeld al. Het is een handige manier om een persoon snel te laten zien dat je een bericht hebt gelezen.

→ Lees verder over de emoji-reactie in WhatsApp

