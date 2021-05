Er is goed en slecht nieuws over de iPhone 13 Pro. Verder wordt dinsdag misschien een spannende dag en weten al hoe de nieuwe MacBook Air eruitziet. En trouwens, is het wel zo slim om een spotgoedkope Action-deurbel te kopen? Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week in één overzicht.

Lees verder na de advertentie.

Goed en slecht nieuws over de iPhone 13 Pro

De iPhone 13 Pro krijgt mogelijk flink betere camera’s dan de iPhone 12 Pro. Ook wordt de smartphone iets dikker.

Dat is te zien op renders die MacRumors heeft gemaakt op basis van schematische tekeningen. Renders geven doorgaans een goed beeld van hoe nieuwe smartphones eruitzien. De grotere lenzen betekenen mogelijk dat Apple de camera’s flink onder handen gaat nemen.

→ Lees verder over de betere camera’s van de iPhone 13 Pro

Voor in de agenda: AirPods 3-aankondiging op dinsdag?

YouTuber Luke Miani weet zeker dat de aankondiging van de AirPods 3 op 18 mei plaatsvindt. Miani, die regelmatig video’s over Apple-producten maakt, zegt dat de nieuwe oordopjes via een persbericht onthuld worden.

Naast de aankondiging van de derde generatie AirPods voorspelt Miani ook de komst van Apple Music HiFi. Met dit abonnement kun je genieten van muziek in hogere kwaliteit, omdat er geen compressie wordt toegepast.

→ Lees verder over de mogelijke AirPods 3-aankondiging

Renders: ‘Zo ziet de kleurrijke MacBook Air 2021 eruit’

Jon Prosser, die vaker informatie deelt over nieuwe Apple-producten, heeft renders van de MacBook Air 2021 gelekt. In een nieuwe aflevering van zijn YouTube-show Front Page Tech liet hij het ontwerp van de laptop zien.

Wat onmiddellijk opvalt zijn de witte randen rond het scherm. Die doen denken aan de iMac 2021. Ook het toetsenbord is nu wit in plaats van zwart. De Air loopt verder niet langer schuin af, maar is net als de MacBook Pro helemaal plat.

→ Bekijk alle renders van de MacBook Air 2021

Advies: Is het handig om een slimme Action-deurbel te kopen?

Dat een smart home niet duur hoeft te zijn, bewijzen de Action en Kruidvat. Bij deze winkels kun je voor een fractie van de normale prijs slimme deurbellen en camera’s kopen. Maar is het ook slim om een Action-deurbel te kopen?

Er kleven namelijk wel wat aandachtspuntjes aan de goedkope smart home-spullen. Met name op het gebied van veiligheid en privacy moet je even opletten. De Action-deurbel heeft namelijk een achterdeurtje waardoor de fabrikant ‘m zonder jouw medeweten kan updaten.

→ Waarom je wel of niet de Action-deurbel moet kopen

Gerucht: Apple werkt aan eigen gameconsole, lijkt op Nintendo Switch

Apple schijnt te werken aan gameconsole die je met je mee kunt nemen, net zoals de Nintendo Switch. Onder meer studio Ubisoft zou games voor de Apple-console gaan maken.

Het gerucht komt uit Azië. Een anonieme gebruiker van een Koreaans forum schrijft dat Apple momenteel een Nintendo Switch-achtige gameconsole ontwikkelt. De console zou hybride zijn, wat betekent dat je ‘m zowel onderweg als aangesloten op een tv kunt gebruiken.

→ Lees verder over de Apple-gameconsole

Opinie: Maak je niet druk om de ‘grote AirTag-hack’

Groot nieuws afgelopen week. Uit onderzoek bleek dat de AirTag gehackt kon worden. Een beveiligingsonderzoeker was erin geslaagd de website waarnaar een verloren AirTag verwijst te wijzigen.

De ophef was desalniettemin enorm. In zijn opiniestuk legt iPhoned-redacteur Michel uit waarom de ‘grote AirTag-hack’ vooralsnog niet meer dan een storm in een glas water is. De ‘hack’ is bijvoorbeeld niet zomaar na te doen.

→ Waarom de grote AirTag-hack vooral fophef is

Video van de week: Apple HomeKit vs Google Home