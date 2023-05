Apple lanceert met iOS 16.4.1 een bijzondere update (iPhone-nieuws #18)

Apple heeft deze week met iOS 16.4.1 een bijzondere update uitgebracht en deze wachtwoorden moet je zeker níét gebruiken. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Apple brengt regelmatig updates uit voor de iPhone en iPad. Dit keer is het een kleine update voor iOS 16.4, maar wel een hele bijzondere. Apple heeft namelijk voor de eerste keer gebruik gemaakt van hun ‘snelle beveiligingsmaatregelen’-service.

Dat betekent dat iOS 16.4.1 cruciale beveiligingsupdates voor je iPhone bevat. Installeer de update daarom snel!

→ Zo maak je jouw iPhone weer veilig

De lijst met de populairste wachtwoorden van 2022 is bekend! Onderzoekers hebben de tweehonderd meestgebruikte wachtwoorden van afgelopen jaar onder elkaar gezet. Opvallend: de meeste wachtwoorden zijn binnen één seconde te kraken.

Twijfel jij of jouw wachtwoorden wel sterk genoeg zijn? Check dan snel deze lijst, zodat je zeker weet dat je digitale omgeving veilig is.

→ Zijn mijn wachtwoorden wél sterk?

Naar verluidt neemt Apple in iOS 17 verschillende apps op de schop, waaronder de Wallet en de Gezondheid-app. De apps krijgen er een aantal handige nieuwe functies bij in de iOS-update.

Nu zijn de eerste concepten van de vernieuwde apps opgedoken. Wij vertellen je hoe de nieuwe apps eruit komen te zien en wat de vernieuwingen zijn!

→ Zo zien Wallet en Gezondheid eruit in iOS 17

Wanneer je op zoek bent naar een goede koptelefoon voor je iPhone (en je wilt écht geen oordopjes), kom je al snel terecht bij de AirPods Max. Maar is dit ook de beste keuze? Niet per se, maar welke koptelefoon moet je dan wél hebben in 2023?

Daarom hebben we drie van de beste koptelefoons van het moment met elkaar vergeleken. Elke koptelefoon in deze top 3 is een goede keuze, maar welke van de drie is nou écht de beste?

→ Dit is de beste koptelefoon in 2023!

Apple heeft er sinds de eerste release van de AirTags veel aan gedaan om tracking zo veel mogelijk te voorkomen. Om stalking nóg lastiger te maken gaan Google en Apple beter samenwerken. De bedrijven hebben inmiddels een specificatie ingediend, die straks voor alle trackers moet gelden.

Andere bedrijven hebben al laten weten dat ze de nieuwe specificatie willen ondersteunen. Benieuwd of jouw tracker straks wordt ondersteund? Lees dan snel verder.

→ Deze trackers worden straks herkend door je iPhone

Volgende maand is het zover, want dan krijgen we de eerste officiële look van iPadOS 17 te zien tijdens de WWDC 2023. Het is dus nog maar even wachten tot de nieuwe update voor de iPad wordt aangekondigd.

Dankzij geruchten weten we inmiddels dat iPadOS 17 een paar hele toffe nieuwe functies krijgt, waaronder één hele speciale. Wij vertellen je welke dat is!

→ Welke functie is dat dan?

Voor bijna alle modellen AirPods heeft Apple een nieuwe firmware-update uitgebracht. Vaak wordt pas na een tijd duidelijk wat er precies verandert met de nieuwe firmware, maar het zijn vrijwel altijd bugfixes en andere verbeteringen.

Soms wordt de firmware niet automatisch op je AirPods geïnstalleerd. Het is daarom handig om toch even te checken of je oortjes wel helemaal up-to-date zijn. Zo doe je dat.

→ Zo check je de firmware van je AirPods

Dit weekend is het zover, want dan kun je tussen 5 en 7 mei weer genieten van een paar dagen Formule 1. Max Verstappen en zijn concurrenten zijn dan te vinden in Miami.

Normaal moet je in de buidel tasten om de F1 Grand Prix van Miami dit weekend te zien, maar er is nu een manier om gratis te kijken. Je krijgt namelijk één week lang een gratis abonnement om de Formule 1 te kijken bij F1 TV-Pro. Wij leggen je uit hoe je dit gratis abonnement afsluit!

→ Gratis Formule 1? Dat klinkt goed!

