Is de iPhone 14 nu al vertraagd? (iPhone-nieuws #18)

Mogelijk slecht nieuws voor de iPhone 14, maar niet voor de nieuwe Apple Watch. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van afgelopen week in één overzicht.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Normaal gesproken is september dé iPhone-maand, maar misschien is 2022 een uitzondering op de regel. Volgens een Chinese bron slaagt een belangrijke producent van de Apple-telefoon er namelijk niet in genoeg personeel aan te nemen.

De reden? Een nieuwe uitbraak van COVID-19 en in rondom de fabriek. Vanwege het strenge Chinese lockdownbeleid is het hierdoor nagenoeg onmogelijk om aan de immer hoge vraag naar iPhones te voldoen.

→ Lees verder over de leverdatum van de iPhone 14

Meer slecht nieuws voor Apple, want ook het wereldwijde chiptekort houdt het bedrijf in haar greep. Luca Maestri, de financiële topman van het bedrijf, waarschuwde afgelopen week dat iPads en Macs de komende tijd slecht leverbaar blijven/

Wederom is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor nieuwe uitbraken van het coronavirus. Fabrieken in China, waar het leeuwendeel van Apple-spullen gemaakt wordt, draaien daardoor op minder capaciteit dan gewoonlijk.

→ Waarom iPads en Macs nog wel even schaars blijven

Veel voor weinig: zo kunnen we de iPhone SE 2022 het best omschrijven. Het compacte toestel is razendsnel, heeft een prima camera en kan met 5G overweg. En het beste van alles? Je kunt ‘m nu winnen bij iPhoned.

Het enige dat je hoeft te doen is een formulier invullen. Wij trekken vervolgens compleet willekeurig een gelukkige winnaar of winnares. Meedoen kan tot en met maandag, dus wees er snel bij!

→ Zo kun jij de iPhone SE 2022 helemaal gratis winnen

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De eerste Apple Watch SE verscheen in 2020 en bleek voor Apple een voltreffer. Logisch ook, want dit horloge leek behoorlijk op de destijds fonkelnieuwe Apple Watch Series 6, maar dan voor een fractie van de prijs. Het is daarom niet vreemd dat er een opvolger aankomt.

Er is alleen één tegenvaller. Volgens een doorgaans betrouwbare bron wordt de Apple Watch SE 2022, zoals ‘ie schijnt te gaan heten, duurder dan het vorige model. Daartegenover zou er wel een nieuw ontwerp aankomen.

→ Lees verder over de prijs van de Apple Watch SE 2022

We blijven even bij de slimme horloges, want afgelopen week kwam er ook informatie over de opvolger van de Apple Watch Series 7 naar buiten. Met de Series 8 zou je namelijk je lichaamstemperatuur kunnen meten.

Dat is handig, want je temperatuur verklapt veel informatie over je gezondheid. Opvallend genoeg schijnt de functie op het laatste moment bij de Series 7 geschrapt te zijn. Volgens geruchten kreeg Apple het algoritme voor de functie niet op tijd rond.

→ Kan de nieuwe Apple Watch je temperatuur meten?

De helft van de iPhone-gebruikers in Nederland heeft een toestel van minimaal vier jaar oud. Dat blijkt uit een onderzoek van Telecompaper. Dit betekent dat de meeste mensen niet iedere twee jaar de noodzaak voelen om te upgraden naar het nieuwste model.

Sterker nog: steeds meer mensen kiezen voor een tweedehands- of refurbished-model dat nieuwer is dan hun huidige smartphone, maar ouder dan het meest recente Apple-toestel.

→ Lees verder over het onderzoek naar ‘oude’ iPhones

Het laatste iPhone-nieuws: