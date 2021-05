Ook deze week gebeurde er weer het een en ander op het gebied van Apple-nieuws. Zo blijkt uit een onderzoek dat 89 procent van de iPhone-gebruikers het tracken door apps blokkeert. Ook krijgt de App Store meer reclame en krijgt iOS 14.6 een HiFi-abonnement voor Apple Music. De belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen week lees je in dit iphone-nieuwsoverzicht.

iOS 14.5: ’89 procent van iPhone-gebruikers blokkeert spionerende apps’

De meeste mensen zitten niet te wachten op trackers. Sinds iOS 14.5 kunnen iPhone-gebruikers ‘spionerende’ apps en websites op de vingers tikken en ervoor kiezen geen data te delen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de meeste mensen dit ook doen. Onderzoeksbedrijf Flurry stelt dat slechts 11 procent van alle iPhones met iOS 14.5 trackers volledig accepteert. 4 procent van de mensen accepteert enige vorm van tracking. Bij deze groep mag de ene app wel trackers plaatsen, en de andere app niet.

‘Apple brengt opvouwbare iPhone in 2023 uit, krijgt 8 inch-scherm’

De volgende kaskraker van Apple staat in de steigers. Volgens een doorgaans betrouwbare analist komt de eerste opvouwbare iPhone in 2023 uit. De bekende Apple-insider Ming-Chi Kuo laat weten dat de ‘foldable iPhone’ een 8 inch-oled-scherm krijgt. De meeste opvouwbare smartphones van nu bestaan in werkelijkheid uit losse schermen die je met scharnieren kunt dichtvouwen, maar Apple schijnt het anders aan te pakken.

iOS 14.6 verklapt: Apple Music krijgt binnenkort een HiFi-abonnement

OS 14.5 is net te downloaden, maar de eerste bèta van iOS 14.6 is al van start. Deze testversie verklapt dat Apple binnenkort een HiFi-abonnement voor Apple Music aankondigt om te genieten van betere muziekkwaliteit. 9to5Mac ontdekte in de broncode van iOS 14.6 allerlei verwijzingen naar de komst van het nieuwe abonnement. In de testversie worden bijvoorbeeld regelmatig termen als “Dolby Atmos”, “Dolby Audio” en “Lossless” genoemd. Deze verwijzen allemaal naar de gangbare standaarden om de (hoge) kwaliteit van audio aan te geven.

‘Nieuwe MacBook Pro krijgt mini-led-scherm en Apple M2-chip’

De MacBook Pro van 2021 krijgt als eerste laptop de nieuwe M2-chip. Ook hebben de laptops een display van mini-led, net als de kersverse iPad Pro. Dat beweert DigiTimes. De website schrijft dat TSMT, een belangrijke leverancier van Apple, momenteel volop bezig is met het produceren van mini-led-schermen. Volgens geruchten brengt Apple dit jaar twee nieuwe MacBook Pro-laptops waarbij je kunt kiezen tussen 14 of 16 inch.

Apple voegt meer reclame toe aan App Store: zo ziet het eruit

Apple heeft meer reclame aan de App Store toegevoegd. Voortaan kom je ook een gesponsorde boodschap tegen in het zoekveld van de app-winkel. Een grote verrassing is de nieuwe advertentie niet. In februari kwam al naar buiten dat Apple experimenteerde met het toevoegen van meer reclames. App-makers kunnen tegen betaling hoger in de App Store komen zodat mensen hun applicatie misschien gaan proberen.

