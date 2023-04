iPhone 15 Pro ziet er tóch anders uit (iPhone-nieuws #17)

Op gelekte renders ziet de iPhone 15 Pro er toch anders uit dan we dachten en Apple lijkt stiekem onze locaties bij te houden. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Dacht je al te weten hoe de iPhone 15 Pro eruit komt te zien? Nou, dan heb je het hoogstwaarschijnlijk mis, want Apple heeft zijn plannen aangepast. Er zijn nieuwe technische tekeningen opgedoken en deze tonen een aantal designverrassingen.

Maar omdat technische tekeningen vaak veel fantasie vereisen voor het daadwerkelijke design, zijn er wat renders gemaakt. Vooral de camera en de zijkant van de iPhone 15 Pro zijn veranderd.

→ Ontdek wat er verrassend is aan de renders

Gebruik jij voor je werk een andere telefoon dan voor privé? En gebruik je WhatsApp regelmatig? Dan is er goed nieuws, want het wordt eindelijk mogelijk om hetzelfde WhatsApp-account op twee telefoons tegelijkertijd te gebruiken.

Klinkt goed? Klik dan snel op onderstaande link en we leggen he uit hoe het allemaal werkt.

→ Zo gebruik je jouw WhatsApp op een tweede telefoon

Om in de toekomst ervoor te zorgen dat bepaalde functies niet in alle landen toegankelijk zijn, heeft Apple een geheime dienst in je iPhone gebouwd. Deze houdt je locatie bij op basis van verschillende factoren.

Maar waarom doet Apple zo veel moeite om bepaalde functies verborgen te houden? Nou, daar is een goede reden, en die heeft te maken met een grote nieuwe functie van iOS 17.

→ Hierom houdt Apple je locatie bij

Het voorjaar is begonnen en dat betekent dat we weer op vakantie gaan! Jij ook? Eén van de vervelendste dingen die dan kan gebeuren is het kwijtraken van je bagage of je paspoort.

Gelukkig is er een gemakkelijke manier om je spullen altijd snel terug te vinden: met een Apple AirTag! Met de tracker raak je nooit meer je belangrijke zaken zoals je koffer of portemonnee kwijt. Hier haal je die het goedkoopst.

→ Ja, laat mij die goedkope AirTags zien!

Met SOS-noodmelding via satelliet kun je de nooddiensten inschakelen wanneer je iPhone geen wifi of mobiel bereik heeft. In Nederland heb je SOS-noodmelding via satelliet waarschijnlijk niet zo snel nodig, maar er zijn plekken op de wereld waar de functie zeker geen overbodige luxe is.

Dit blijkt wel weer uit het feit dat er drie studenten uit een ravijn zijn gered door SOS-noodmelding via satelliet. Dit is het bizarre iPhone-nieuws.

→ Deze iPhone-functie redt nu al levens

Kun jij niet stoppen met het maken van selfies? Dan moet je Lens Buddy eens proberen. Dat is een app die speciaal gemaakt is voor zelfportretten. En het mooie is: hij is helemaal gratis en er zit geen reclame in.

Er zitten echter heel wat slimme trucjes in de app en die willen we maar al te graag aan je uitleggen. Op die manier wordt je een echte selfie-master.

→ Ontdek Lens Buddy – dé app voor selfies

Apple komt dit jaar met iOS 17 en volgens de nieuwste geruchten brengt de update een compleet nieuwe app naar je iPhone. Deze nieuwe app functioneert als een soort dagboek, waarin verschillende gegevens kunnen worden bijgehouden.

Wij praten je even bij over alle mogelijkheden van die app. Daarnaast wil Apple twee andere apps een grote update geven. Maar welke dat zijn … dat lees je na de klik.

→ Wat zijn de nieuwe apps van iOS 17?

De lente wil nog steeds niet echt beginnen, maar je tuin vraagt natuurlijk al heel wat aandacht. Daarom geven we je 5 handige tips om je tuin slimmer te maken. Zo houd jij meer tijd over om (hopelijk) straks van de zon te genieten.

Van slimme buitenverlichting tot een BBQ die je vanaf je iPhone kunt besturen: we hebben aan alle gedacht. Nu het weer nog.

→ Zo houd je tijd over voor de leuke dingen in je tuin

Wil je altijd op de hoogte blijven van het iPhone-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!