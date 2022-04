iPhone 13 Pro is flink in prijs gedaald (iPhone-nieuws #17)

De iPhone 13 Pro is goedkoper dan ooit en de iPhone 14 komt in nieuwe kleuren. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben je benieuwd in welke kleuren je de iPhone 14 straks kunt kopen? Volgens een wild gerucht voegt Apple paars toe aan de opties voor zowel de gewone iPhone 14 als de iPhone 14 Pro.

Hierdoor zouden de toestellen in het paars, grafiet, goud en zilver verkrijgbaar zijn. Ga je voor de iPhone 14 of iPhone 14 Max? Dan zou je kunnen kiezen tussen zwart, wit, blauw, rood en het nieuwe paars.

→ Zijn dit de kleuren van de iPhone 14?

Het is de beste iPhone die Apple op het moment te bieden heeft: de iPhone 13 Pro. Apples paradepaardje is al eventjes op de markt en daarom zijn de prijzen inmiddels flink gezakt. Wij hebben de beste deals voor je op een rijtje gezet.

Uit ons onderzoekje blijkt dat een iPhone 13 Pro met abonnement vooral voordelig is als je weinig data en belminuten nodig hebt. Wil je juist een groot abonnement, dan kun je beter een losse iPhone 13 Pro nemen, bijvoorbeeld via een webwinkel.

→ Zo haal je de iPhone 13 Pro goedkoper in huis

De volgende Apple Watch krijgt misschien een speciale verbinding met satellieten. Hiermee kun je straks in noodgevallen korte berichten sturen, zelfs zonder mobiel bereik.

Dat zegt betrouwbare analist Mark Gurman van Bloomberg in zijn meest recente nieuwsbrief. Er waren al eerder geruchten over het sturen van korte berichten via satellieten voor de iPhone, maar nog niet eerder voor de Apple Watch.

→ Lees verder over de Apple Watch met satellietverbinding

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Langzaam maar zeker komt september steeds dichterbij en voor Apple-fans betekent dat maar één ding: nieuwe iPhones. Het lijkt erop dat het Pro-model dit jaar echt een stuk beter wordt dan het instapmodel, de ‘gewone’ iPhone 14.

Afgelopen week zetten we daarom de geruchten rondom de iPhone 14 Pro op een rijtje. We verwachten onder meer dat het Pro-model ein-de-lijk afscheid neemt van de notch. Ook geven de geruchten aan dat de iPhone 14 Pro een geheel nieuwe camera krijgt.

→ Dit is waarom de iPhone 14 Pro (waarschijnlijk) beter wordt

Apple gaf onlangs zijn meest recente kwartaalcijfers vrij. Hieruit blijkt dat het bedrijf in Q2 van 2022 een omzet draaide van 97,3 miljard dollar. De techgigant is nu meer waard dan ooit.

Apple heeft zijn verwachte omzet voor Q2 van 2022 overtroffen. Uit de meest recente cijfers van de fabrikant blijkt dat het een omzet draaide van maar liefst 97,3 miljard dollar. Dat is zo’n 2 miljard meer dan verwacht en bijna 8 miljard meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

→ Lees verder over de alsmaar stijgende omzet van Apple

Het laatste nieuws over Apple en iPhones: