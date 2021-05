Deze week zat weer boordevol nieuws. Apple bracht iOS 14.5 uit en de pre-order van de nieuwe iMac en iPad Pro 2021 ging van start. Ook zou het bedrijf uit Cupertino volgens een gerucht al druk bezig zijn met de massaproductie van de nieuwe M2-chip. De belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen week lees je in dit iphone-nieuwsoverzicht.

Een fout in het AirDrop-systeem van Apple-apparaten kan jouw telefoonnummer en e-mailadres delen met onbekenden. Ze hoeven daarvoor alleen maar binnen wifi-bereik van jou te zijn. De beveiligingsfout werd al in mei 2019 ontdekt, maar Duitse onderzoekers tonen nu aan dat Apple hier nog steeds niets mee gedaan heeft. Dat is opvallend: omdat AirDrop op iedere iPhone en iPad standaard geïnstalleerd staat, treft de fout 1,5 miljard apparaten.

iOS 14.5 nu beschikbaar: Face ID met mondkapje, nieuwe emoji en meer

Apple heeft deze week iOS 14.5 officieel uitgebracht. De update is nu te downloaden en voegt meerdere grote verbeteringen toe aan je iPhone en iPad. Ondersteunt je iPhone iOS 14, dan kun je ook versie 14.5 downloaden en installeren. Naast meerdere nieuwe functies verbetert de update ook de beveiliging van je toestel. We raden dus aan om deze spoedig te installeren. In onderstaand artikel lees je hoe je de update installeert.

‘Apple’s volgende generatie M2-chip is al in massaproductie’

Volgens recente geruchten is de opvolger van Apple’s M1-chip al in massaproductie. Hij wordt op zijn vroegst in juli 2021 gepresenteerd. De gloednieuwe processor zou de volgende generatie MacBooks gaan aansturen, zo meldt MacRumors. De nieuwe chip zou in zo’n drie maanden geproduceerd kunnen worden en komt op zijn vroegst in juli op de markt. Dat is precies op tijd voor de volgende generatie MacBooks.

Netflix rolt shuffle-functie uit: geef je keuze voor een film of serie uit handen

Het uitkiezen van een film of serie op Netflix is voor veel mensen een onverteerbare opgave. Met de komst van de nieuwe shuffle-functie biedt de streamingdienst een oplossing: de film of serie die je gaat kijken, wordt voor je uitgekozen. Het werkt gemakkelijk: klik op de ‘Play Something’-knop en er begint direct iets te spelen.

iMac, Apple TV en iPad Pro 2021 pre-order gestart

De pre-order van de nieuwe iMac, iPad en Apple TV is gisteren gestart. De eerste exemplaren worden ‘medio mei’ geleverd, aldus Apple. Verschillende webshops stellen dat de producten op 21 mei geleverd wordt. Houd daar dus rekening mee als je naar de levertijden kijkt.

