Betere foto’s maken op je iPhone (iPhone-nieuws #16)

Met deze instellingen worden je iPhone-foto’s stukken beter en watchOS 10 wordt de grootste update voor de Apple Watch ooit. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De camera van de smartphone wordt steeds belangrijker. Dit is ook zo bij de iPhone. Zelfs met zo’n goede camera zijn er nog een aantal instellingen waarmee je (veel) betere foto’s en video’s kunt maken met je iPhone.

Vind je het ook leuk om foto’s en video’s te maken met je smartphone van Apple? Pas dan snel deze instellingen aan! Dan worden je foto’s nog beter.

→ Met deze instellingen maak je veel betere foto’s!

Het klinkt ongelooflijk, maar toch kan het: met één klik op een linkje kan je hele iPhone gehackt worden. Inmiddels zijn iPhones van organisaties in Europa, Noord-Amerika, Azië en het Midden-Oosten al de pineut.

Volgens verschillende berichten verkoopt een Israëlisch bedrijf nu de software die iPhones met één klik kan hacken … Oh nee!

→ Loopt mijn iPhone risico om gehackt te worden?

De iPhone heeft veel functies die enorm handig zijn. Zo werken alle Apple-apparaten perfect samen en is iOS 16 een ontzettend goed besturingssysteem.

Toch zijn er een paar onderdelen die zelfs op de nieuwste iPhone nog flinke kopzorgen geven. Deze iPhone-irritaties vindt iedereen echt vervelend!

→ Laat me de grootste irritaties maar eens zien!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In zijn meest recente nieuwsbrief deed Mark Gurman een opvallende uitspraak. Volgens hem wordt watchOS 10 de grootste update die de Apple Watch ooit heeft gekregen.

Hij zei dat de volgende versie van het besturingssysteem voor Apple’s horloge ‘meer verbeteringen’ en een ‘nieuwe interface’ gaat krijgen. Kom maar op met die update!

→ Wanneer komt watchOS 10?

Inmiddels is de iPhone SE 2022 alweer een jaar uit, maar is er al veel geroezemoes over de mogelijke opvolger. De iPhone SE 4 wordt volgens deze geruchten min of meer een aangepaste 6,1-inch iPhone 14, met de look van de iPhone XR.

De iPhone SE 2022 kwam vorig jaar uit, maar wanneer kunnen we de opvolger nou verwachten?

→ Dit is wanneer de iPhone SE 4 komt!

Kwaadwillenden hebben het vaak voorzien op openbare internet-plekken. De hackers maken verbinding met het gratis wifi en met een speciaal programma kunnen ze data ‘afluisteren’ en jouw gegevens buitmaken.

Tegenwoordig zijn vrijwel overal gratis wifi hotspots te vinden. Maar voordat je ze op je iPhone of iPad gebruikt moet je een aantal zaken in je achterhoofd houden.

→ Zo kun je wél veilig internetten op een gratis wifi hotspot

Wil je altijd op de hoogte blijven van het iPhone-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!