Deze week stond in het teken van het Apple event dat dinsdag 20 april plaatsvond. De AirTag, iPad Pro en de nieuwste iMac werden officieel onthuld. Ook is iOS 14.5 op komst en werd deze week de nieuwste Fitbit wearable onthuld. De belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen week lees je in dit iPhone-nieuwsoverzicht.

Round-up: de 6 aankondigingen van Apples april-event

In een recordtempo presenteerde Apple zijn eerste nieuwe producten van 2021. Apple lijkt er een sport van te maken om zijn events steeds korter te laten duren, maar steeds voller te proppen met informatie. Dat maakt onze round-up nog praktischer. Klik hieronder voor een samenvatting van alle aankondigingen tijden het event.

→ Alle aankondigingen van het Apple april-event

Fitbit Luxe onthuld, stress-score naar alle Fitbit-wearables

Apple was niet de enige die deze week nieuwe producten onthulde. Fitbit kwam maandag met een nieuwe wearable: de Fitbit Luxe. De Luxe valt voornamelijk op door het design, met een dun, metalen omhulsel en een amoled-scherm. De Luxe is daarmee de eerste tracker van Fitbit met een kleurenscherm. Daarnaast brengt Fitbit zijn stressbeheersingsscore naar alle wearables.

→ Lees verder over de onthulling van de Fitbit Luxe

‘Facebook test fusie WhatsApp en Facebook Messenger ondanks kritiek’

Ondanks de stevige kritiek van de afgelopen maanden blijft Facebook de mogelijkheden onderzoeken om WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger samen te voegen. Een gelekte test bewijst de plannen van het bedrijf. De test werd ontdekt door WABetaInfo, een betrouwbare bron als het om nieuwe WhatsApp-functies gaat. Het account brengt aan het licht dat Facebook een nieuwe feature in Messenger aan het testen is.

→ Lees meer over de gelekte Messenger-test van Facebook

‘iOS 15 en iPadOS 15 krijgen nieuw homescreen, notificaties en meer’

Met WWDC aan de horizon is het hoog tijd voor meer informatie over iOS 15 en iPadOS 15. Nu doet Mark Gurman van Bloomberg een boekje open over een aantal ingrijpende veranderingen. De updates die op WWDC onthuld worden, beloven weer heel wat nieuwe functies te introduceren. Zo komt er een nieuw homescreen, krijgt iOS slimmere notificaties en meer.

→ Lees alles over de verwachte nieuwe functies van iOS 15 en iPadOS 15

Gestolen MacBook Pro 2021 designtekening bevestigt deze 4 geruchten

Een groep hackers heeft schematische tekeningen van de MacBook Pro 2021 afhandig gemaakt bij leverancier Quanta. Dat levert concrete nieuwe info op over Apples nieuwe laptop en bevestigt vier belangrijke geruchten. Zo zal de MacBook Pro 2021 voor het eerst in jaren weer meer verschillende aansluitingen krijgen.

→ Lees welke geruchten over de MacBook Pro 2021 zijn bevestigd

Video van de week: het Apple april-event samengevat en nabesproken in 5 minuten