Deze nieuwe functies komen naar iOS 17 (iPhone-nieuws #15)

Een groot deel van de nieuwe functies in iOS 17 zijn gelekt en dit is waarom je jouw iPhone nooit in de trein moet opladen. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

WWDC 2023 komt langzaam maar zeker dichterbij. Tijdens dit speciale event in juni zal Apple iOS 17 officieel introduceren. Er is nu eindelijk wat meer duidelijk over welke functies de update precies naar je iPhone gaat brengen.

De update is vooral gericht op prestaties, snelheid en stabiliteit. Maar er komen daarnaast behoorlijk wat nieuwe functies in iOS 17 aan. We zetten ze voor je op een rij.

Het is je misschien al opgevallen: sinds de lancering van YouTube Premium krijg je steeds meer én langere reclame te zien bij de videodienst. Met een betaald YouTube Premium-account verdwijnt die reclame, maar dat kost je wel minimaal 6,99 euro per maand

Ben jij ook klaar met al die irritante reclame op internet en YouTube? Zo kijk je YouTube zonder reclame op je iPhone, en dat gratis!

Je hebt tegenwoordig overal plekken om je iPhone op te laden, maar openbare laadstations, zoals die in de trein, op het vliegveld of in hotels moet je niet gebruiken. Dat zegt de FBI in een openbare waarschuwing.

Benieuwd waarom het opladen van je iPhone zo gevaarlijk is op deze openbare plekken? Wij vertellen je wat er aan de hand is én wat je wel kunt doen om je iPhone op te laden!

Er is weer een nieuwe iOS-versie beschikbaar voor je iPhone! Eind maart bracht Apple iOS 16.4 uit, waarin een aantal handige nieuwe functies naar je telefoon zijn gekomen. Maar met iOS 16.4 kwamen er ook een aantal problemen bij.

In iOS 16.4.1 worden deze problemen (gelukkig) weer opgelost. Wij leggen je uit welke iPhone-problemen worden verholpen in de update.

Op de Chinese versie van TikTok is een opvallende video opgedoken. In deze video is een dummy-model van de iPhone 15 Pro te zien. Met dit dummy-model krijg je een goed idee van het iPhone 15 Pro-design.

Op het eerste gezicht is er niet zo heel veel veranderd bij de iPhone 15 Pro, maar toch zijn er wel een aantal zaken anders. Bekijk hieronder de video!

Net als voor de iPhone en Mac brengt Apple regelmatig updates voor de AirPods uit. Het maakt niet uit of je nou de AirPods 2, Pro of Max hebt, de software wordt stiekem op de achtergrond bijgewerkt.

Apple heeft onlangs weer een nieuwe firmware-update uitgebracht voor de AirPods. Worden jouw AirPods niet automatisch bijgewerkt? Dan is dit de bizarre oplossing van Apple voor je probleem!

Het laatste Apple- en iPhone-nieuws:

