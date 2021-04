Ook deze week stond de geruchtenmolen niet stil. Er zijn nieuwe renders gelekt van de iPhone 13 en de iPad Pro zou deze maand nog verschijnen. Ook kondigde Apple een nieuw Apple-event aan. De belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen week lees je in dit iPhone-nieuwsoverzicht.

Lees verder na de advertentie.

Officieel: Apple-event op 20 april

Apple heeft de uitnodigingen verstuurd voor het eerste Apple-event van 2021. Op 20 april om 19.00 uur Nederlandse tijd onthult het bedrijf nieuwe producten. Wat er precies getoond gaat worden houdt Apple het liefst geheim, maar door gelekte informatie hebben we er al een aardig beeld van. Denk aan een derde generatie AirPods, de iPad Pro 2021 en nog veel meer.

→ Lees alles over de aankondiging van het Apple-event

Gerucht: Nieuwe iPad Pro komt eind deze maand, ondanks productieproblemen

Eind deze maand vindt de release van de iPad Pro 2021 plaats. Wel is de tablet slecht verkrijgbaar, want Apple heeft te maken met flinke productieproblemen. Dat schrijft het doorgaans betrouwbare Bloomberg. Apple zou twee iPad Pro-modellen uitbrengen: een met 11 inch-scherm en een met 12,9 inch-display. Laatstgenoemde schijnt een scherm van mini-led te krijgen.

→ Lees meer over het iPad Pro gerucht

‘Renders van iPhone 13 tonen nieuw camera-ontwerp’

Ook geruchten over de iPhone 13 kwamen deze week aan bod. Nieuwe renders van de iPhone 13 tonen een opvallend nieuw camera-ontwerp. Volgens MySmartPrice staan de lenzen niet langer recht onder elkaar, zoals dat op de iPhone 12 het geval was. In plaats daarvan staan de lenzen schuin onder elkaar. Ook zou er geen LiDAR-sensor aanwezig zijn, dit blijft exclusief voor de Pro-modellen.

→ Lees verder over de iPhone 13-renders

Gerucht: 2022 iPhone krijgt 48 megapixel-camera en 8K-video, geen mini-model

De geruchtenmolen deed goed zijn best deze week: volgens een betrouwbare bron heeft de iPhone 2022 een 48 megapixel-camera. Apple zou volgend jaar twee formaten van het toestel uitbrengen: 6,1 en 6,7 inch. Een compacte 2022 iPhone komt er dus niet, aldus de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo.

→ Lees meer over het iPhone 2022 gerucht

‘iPhone 13 Pro Max heeft grotere camera en dikkere behuizing’

Een nieuwe video laat zien dat de iPhone 13 Pro Max een veel grotere camera krijgt. De notch wordt juist weer kleiner. De video is online gezet door EverythingApplePro. De bekende YouTuber heeft op basis van schematische tekeningen dummy-modellen van de iPhone 13 Pro Max en iPhone 13 mini gemaakt.

→ Lees alles over het iPhone 13 Pro Max camera-gerucht

Video van de week: MacBook screenshot maken