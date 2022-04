Dit is wanneer Apple iOS 16 aankondigt (iPhone-nieuws #14)

Over twee maanden is het zover. Dan kondigt Apple iOS 16, dé iPhone-update voor 2022. Dat en meer vind je in dit wekelijkse overzicht van het belangrijkste iPhone-nieuws.

Apple kondigde afgelopen week de datum van WWDC 2022 officieel aan. Op 6 juni onthult het bedrijf nieuwe software, met iOS 16 als grote blikvanger. Ook de iPad, Mac en Apple Watch krijgen nieuwe updates.

Net als voorgaande edities is de conferentie helemaal online. Het precieze schema moet nog naar buiten komen, maar te zijner tijd zet Apple een YouTube-livestream online waardoor je thuis mee kunt kijken. Uiteraard doet iPhoned die dag verslag van alle aankondigingen.

Vorige maand bracht Apple iOS 15.4 uit voor de iPhone en afgelopen week verscheen de eerste testversie van zijn opvolger. De bèta van iOS 15.5 is minder ingrijpend dan zijn voorganger, maar beschikt wel over enkele opmerkelijke, nieuwe functies.

Het lijkt er bijvoorbeeld op dat Apple binnenkort een speciale app voor klassieke muziek uitbrengt. Dat is niet heel verrassend, want een halfjaar geleden nam men de klassieke muziekdienst Primephonic al over.

Eind 2019 kwamen de eerste AirPods Pro uit en volgens geruchten worden de opvolgers nog dit jaar aangekondigd. De bekende Apple-insider Ming-Chi Kuo claimt dat Apple de hoogstaande oordopjes voor het einde van 2022 uitbrengt.

Verder brengt Kuo naar buiten dat de AirPods 3, eind 2021 verschenen, het aan de kassa minder goed dan dan werd gehoopt. Veel klanten zouden namelijk voor de oudere AirPods 2 kiezen, vanwege het prijsverschil. Om die fout te voorkomen gaat Apple volgens Kuo de oude AirPods Pro uit de winkels halen wanneer de nieuwe versie aangekondigd wordt.

Google Maps, dé navigatieapp van Google, rolt de komende weken langzamerhand drie grote updates uit.

Je kan met Google Maps onder andere inschattingen van de prijs van tolwegen laten berekenen. Dat is enorm handig voor de reiziger met een klein budget. Ook gaat een nieuwe kaart ervoor zorgen dat navigeren fijner wordt. Als laatste krijgt de app speciaal voor de iPhone ook een aantal nieuwe functies.

Apple werkt aan een vouwbare iPhone. Dat bevestigen verschillende betrouwbare bronnen. Maar hoe gaat deze vouwbare iPhone er precies uitzien? Wat voor features krijgt het toestel en hoe gaat het de concurrentie aan met bijvoorbeeld Samsungs vouwbare Z Fold-serie?

Er is veel ruimte voor speculatie, want op het moment van schrijven is niets nog zeker. In dit artikel zetten we een aantal verwachtingen op basis van gelekte informatie onder elkaar.

