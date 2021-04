Deze week kwamen er geruchten voorbij over de iPhone 13, iOS 15 en over de nieuwe Apple TV. Daarnaast opent de Zoek Mijn-app haar deuren voor derden en was er een groot Facebook-datalek. De belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen week lees je in dit iPhone-nieuwsoverzicht.

Groot Facebook-datalek: check of je er onderdeel van bent

Voor de zoveelste keer ligt er data van Facebook-gebruikers op straat. Deze keer is er extra voorzichtigheid geboden, want het gaat om een bestand waar de gegevens van miljoenen Nederlandse Facebook-gebruikers in staan. Deze gegevens zijn in 2019 al gestolen, maar nu voor iedereen te downloaden.

→ Lees hoe je controleert of jij onderdeel bent van dit Facebook-datalek

‘Nieuwe Apple TV krijgt hoge ververssnelheid van 120Hz’

Het lijkt erop dat de volgende Apple TV een hogere ververssnelheid van 120Hz krijgt. Dat blijkt uit code in de nieuwste tvOS-bèta, die meerdere referenties maakt naar 120Hz. Hierdoor werkt de interface van Apple TV een stuk soepeler. Vooral voor games van Apple Arcade zou dit een grote verbetering zijn.

→ Lees meer over het Apple TV gerucht

Apple opent de deuren van Zoek mijn-netwerk met nieuwe app

Apple heeft een nieuwe app uitgebracht waarmee accessoiremakers kunnen testen hoe goed hun producten werken binnen het Zoek mijn-netwerk. Onder meer Belkin gaat hier gebruik van maken. Binnenkort wordt het ecosysteem ook geopend voor derden. Hierdoor kunnen consumenten accessoires van andere bedrijven terugvinden via de Zoek mijn-app op iPhone, Mac en iPad.

→ Lees verder over de nieuwe mogelijkheden van de Zoek mijn-app

‘iOS 15 krijgt nieuw Bedieningspaneel en ontgrendelen met Face ID én Touch ID’

Een bron claimt dat iOS 15 een nieuw Bedieningspaneel krijgt, naar voorbeeld van de Mac. Ook beweert men dat de iPhone 13 niet alleen Face ID-gezichtsherkenning heeft, maar ook een Touch ID-vingerafdrukscanner. Daarnaast zou de nieuwe iPhone extra veel opslagruimte krijgen, en zou ook de iMac 2021 Face ID krijgen.

→ Lees meer over het iOS 15 gerucht

‘iPhone 13 Pro (Max) krijgt energiezuinig scherm’

De iPhone 13 Pro krijgt een scherm dat zo’n vijftien procent energiezuiniger is dan zijn goedkopere broertje, de ‘normale’ iPhone 13. Dat claimt DigiTimes. De Taiwanese website schrijft dat alleen de duurste iPhones van 2021 een zogeheten ‘low-power LTPO’-scherm krijgen. Dit display maakt een ververssnelheid van 120Hz mogelijk, waardoor beelden en animaties heel vloeiend ogen. De huidige Apple-topmodellen, de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, blijven steken op 60Hz.

→ Lees alles over het iPhone 13 Pro (Max) gerucht

