iOS 16.4 is uit: met deze nieuwe functies (iPhone-nieuws #13)

De nieuwe functies van iOS 16.4 én de aankondiging van WWDC 2023. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Het is zover: Apple heeft iOS 16.4 officieel uitgebracht voor alle iPhones die op iOS 16 draaien. Deze nieuwe versie van Apples besturingssysteem brengt weer een aantal nieuwe, toffe functies met zich mee.

Wil je weten welke functies je nu kunt gebruiken op je iPhone? Dan hebben we de belangrijkste voor je onder elkaar gezet!

Ja! WWDC 2023 komt eraan! Apple heeft de persuitnodigingen voor de jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars inmiddels verstuurd. Ontwikkelaars en studenten kunnen dan op locatie de keynote bekijken, Apple-medewerkers ontmoeten en de Apple Design Awards bezoeken.

Tijdens dit event gaat Apple waarschijnlijk net als voorgaande jaren behoorlijk wat nieuwe software introduceren. Maar een van de belangrijkste aankondigingen wordt natuurlijk iOS 17!

Je moest er even op wachten, maar Apple heeft Apple Music Classical eindelijk gelanceerd. De nieuwe muziekdienst is (zoals de naam al doet vermoeden) speciaal bedoeld voor het streamen van klassieke muziek. In totaal staan er ruim 5 miljoen klassieke nummers in de nieuwe app.

Apple Music Classical is gratis voor abonnees van Apple Music. Maar heb je nog geen Apple Music? Dan vertellen we ook hoe je het gratis kunt krijgen!

Spotify heeft een kleine update uitgebracht, waardoor het liken van nummers nu net wat anders gaat. In de nieuwe update is het hartje waarmee je nummers leuk vindt opeens verdwenen.

Er is wel een nieuwe knop in de plek gekomen, maar deze heeft niet dezelfde functie als het hartje voorheen had. Wat nu?

Met iOS 17 krijgt de iPhone dit jaar weer een nieuw besturingssysteem. In tegenstelling tot wat eerder werd beweerd, wordt het een iPhone-update met een aantal felbegeerde functies. Dit meldt de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman.

iOS 17 krijgt volgens de Apple-insider verschillende ‘nice to have’-functies. Deze functies zijn gericht op enkele van de meest gevraagde features.

SOS-noodmelding via satelliet is een nieuwe functie van de iPhone 14-serie, waarmee je de hulpdiensten belt als je geen mobiel bereik hebt. Die functie is nu voor het eerst beschikbaar in Nederland.

De nieuwe functie is de eerste twee jaar gratis in Nederland. Deze twee jaar gaan in wanneer je jouw nieuwe iPhone activeert. Hoeveel het daarna gaat kosten kon Apple ons nog niet vertellen.

