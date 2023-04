Veel apps werken straks niet meer op je oude iPhone (iPhone-nieuws #14)

Apple stopt met de ondersteuning van heel veel apps op oude iPhones en een autofabrikant stopt met CarPlay. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Gebruik jij nog een oude iPhone? Klik dan vooral even door, want het lijkt erop dat bijna alle apps van Apple binnenkort niet meer op oude iPhones werken. Dat blijkt uit een recent verschenen supportdocument van Apple.

Wij zetten even voor je op een rij welke apps je binnenkort moet missen en vooral voor welke apparaten dat geldt.

→ Wordt jouw iPhone binnenkort niet meer ondersteund?

Op Apple TV Plus zijn de laatste tijd veel nieuwe series en exclusieve films te zien. Zo is de Tetris-film en de docu-serie over de voetbalclub Real Madrid alleen te zien op Apples streamingdienst.

Om Apple TV Plus te kijken moet je betalen en een abonnement afsluiten, maar iPhoned laat zien hoe je nu (tijdelijk) de hele maand gratis kunt kijken!

→ Zo kijk je een maand lang gratis naar Apple TV+

Apple blijft regelmatig sleutelen aan het design van de AirPods en het bijbehorende oplaaddoosje. Er is nu een patent opgedoken dat Apple al in 2021 heeft ingediend. Daarin zijn AirPods te zien en het oplaaddoosje, mét scherm. Op die manier worden de AirPods meteen een soort moderne iPod.

Daarnaast staan in het patent nog meer details over hoe het oplaaddoosje met scherm gaat werken. Dit wil je weten.

→ AirPods met schermpje? Dat vind ik interessant

In principe heeft de Weer-app van Apple alles wat je van een goede weer-app verwacht. Hij ziet er gelikt uit, de voorspellingen zijn redelijk nauwkeurig, je hebt functies voor een buienradar en de luchtkwaliteit en je kunt zelfs meldingen voor noodweer ontvangen.

Alleen, als al de Weer-app van Apple continu uit de lucht is, heb je daar weinig aan. Daarom gingen wij op zoek naar de beste alternatieven voor de Weer-app van Apple!

→ Laat mij die alternatieven zien

De iPhone 15 Pro krijgt geen fysieke knoppen meer, maar zogeheten solid state-knoppen die je niet meer kunt indrukken. Het was nog niet bekend hoe deze gaan werken – maar wij hebben wel wat ideeën.

Op basis van informatie van een leaker en eigen inzichten hebben wij even op een rij gezet hoe de knoppen mogelijk gaan werken.

→ Dit is er mogelijk met de nieuwe knoppen van de iPhone 15 Pro

General Motors heeft bekendgemaakt dat nieuwe auto’s geen ondersteuning meer krijgen voor Apple’s CarPlay. In plaats daarvan gaat het bedrijf samenwerken met Google om een vervanging voor CarPlay te maken. De nieuwe auto’s hebben dan standaard Google Maps en de Google Assistant geïnstalleerd.

Ook enkele auto’s van GM die in Europa worden verkocht krijgen hier dus mee te maken. Wij zetten ze voor je op een rij.

→ Dit zijn de auto’s die binnenkort géén CarPlay meer hebben

De smartphone is al jarenlang de populairste camera. Leg jij ook graag met je iPhone ieder moment vast, het liefst met een beetje kwaliteit? Dan moet je bij Apple zijn. Dit zijn de vier iPhones met de beste camera van dit moment.

Het aanbod van smartphones met een goede camera is inmiddels heel groot, ook binnen een merk als Apple. Daarom hebben wij vier iPhones met de beste camera voor je op een rij gezet. Zoals je van ons gewend bent vertellen we je ook waar je ze het goedkoopst in huis haalt.

→ Ik wil een iPhone met de beste camera

Wanneer komt Face ID nou écht eens onder het scherm te zitten en welke nieuwe functies gaat de future-iPhone nog allemaal krijgen? Met behulp van een gelekte roadmap werpen we een blik op de toekomst van Apple’s iPhone!

We weten zelfs al ongeveer hoe de iPhone van 2027 eruit gaat zien! Dat zou met de huidige telling de iPhone 19 zijn!

→ Laat mij nu de gelekte roadmap zien!

