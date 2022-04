iPhone SE 2022 valt flink tegen voor Apple (iPhone-nieuws #13)

De nieuwe iPhone SE verkoopt een stuk minder goed dan verwacht. Verder hoorden we geruchten over de camera van de iPhone 14 Pro. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple bracht afgelopen week meerdere software-updates uit. Met iOS 15.4.1 en iPadOS 15.4.1 lost men meerdere bugs op. Onder meer de accuproblemen met iPhones moeten na het update verholpen zijn.

Draag je een Apple Watch Series 7 om de pols? Dan kun je, als het goed is, na het updaten naar watchOS 8.5.1 weer ‘gewoon’ snelladen. Verschillende gebruikers merkten dat snel opladen de afgelopen periode niet mogelijk was.

→ Zo kun je iOS 15.4.1 (of iPadOS 15.4.1) downloaden

→ En zo haal je watchOS 8.5.1 binnen

Kersvers, maar klanten lopen er niet warm voor. Volgens Nikkei Asia is Apple begonnen met het verlagen van de productie van de iPhone SE 2022. Als reden wordt de lage vraag genoemd.

Deze lage vraag zou dan weer het gevolg zijn van de Russische inval in Oekraïne. Niet alleen Nikkei Asia komt met dit nieuws naar buiten. Techexpert Ming-Chi Kuo claimt hetzelfde. Al met al lijkt het er dus op dat de iPhone SE 2022 allesbehalve een verkoopsucces is.

→ Lees verder over de slecht verkopende iPhone SE 2022

Onlangs bracht Apple een nieuwe iPad Air uit. Wij hebben de 2022-versie inmiddels uitgebreid getest en kunnen er niet omheen: dit is dé Apple-tablet met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.

De nieuwe Air is namelijk net zo krachtig als de iPad Pro 2021, maar dan veel goedkoper. Wel heeft het Pro-model wat exclusieve functies, maar het is maar de vraag of je deze gaat missen.

→ Dit is onze review van de iPad Air 2022

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De bekende Apple-insider Ming-Chi Kuo voorspelde eerder dat Apple in 2023 een iPhone uit zou brengen met Touch ID én Face ID.

Daar komt hij nu op terug. Hij verwacht dat de vingerafdrukscanner zowel volgend jaar als in 2024 geen comeback zal maken op high-end iPhones. De voordelige iPhone SE 2022 heeft overigens nog wel een ouderwetse thuisknop met Touch ID.

→ Waarom de iPhone waarschijnlijk geen Touch ID onder het scherm krijgt

Apple Stores en andere reparatiewinkels repareren de iPhones die als vermist zijn opgegeven niet meer. Dit blijkt uit een interne memo in handen van MacRumors.

Het beleid van Apple rondom vermiste en gestolen iPhones is altijd al scherp geweest. Eerder mochten werknemers van de Genius Bar van de officiële Apple Stores al geen reparatiediensten meer verlenen als de ‘Zoek mijn’-functie op het apparaat was ingeschakeld.

→ Zo zit het nu met reparaties voor gestolen iPhones

De camera van de nieuwe iPhone 14 Pro wordt groots – letterlijk en figuurlijk. Volgens geruchten wordt het camera-eiland groter.

Een Apple-insider laat weten dat dit komt doordat de camera een flinke upgrade krijgt: de hoofdlens van de iPhone 14 Pro heeft een sensor met liefst 48 megapixels. Tot nog toe hebben iPhones altijd een maximale resolutie van 12 megapixels.

→ Krijgt de iPhone 14 Pro een grotere camera?

Het laatste nieuws over Apple: