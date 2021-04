Apple kondigde deze week de datum van WWDC 2021 aan, volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone 13 Pro Max een betere camera dan zijn broertjes en zijn de nieuwe functies van iOS 14.5 bekend. De belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen week lees je in dit iPhone-nieuwsoverzicht.

Apple onthult iOS 15 en meer op 7 juni

Apple heeft de datum van WWDC 2021 officieel aangekondigd. Op 7 juni onthult het bedrijf onder meer iOS 15, de grote iPhone software-update van dit jaar. Ook de iPad, Mac en Apple Watch krijgen nieuwe updates. De persuitnodigingen voor WWDC 2021 werden deze week verstuurd. De jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars vindt wederom geheel online plaats, net als in 2020.

→ Lees verder over de aankondiging van WWDC 2021

Volgens een bekende Apple-bron zou Apple de AirTags prijs relatief laag houden om de concurrentie met Tile aan te gaan. Het formaat van de bluetooth-tracker wordt bovendien bijzonder compact. Het gerucht is afkomstig van Max Weinbach, een bekende naam in het Apple-geruchtencircuit, via EverythingApplePro.

→ Lees meer over het AirTag gerucht

‘iPhone 13 Pro Max heeft iets betere camera dan andere toestellen’

Een betrouwbare bron claimt dat de iPhone 13 Pro Max een iets betere camera krijgt dan de overige iPhone 13-toestellen. Het gerucht is afkomstig van Ming-Chi Kuo, doorgaans een goed ingevoerde bron als het op Apple-geruchten aankomt. De insider claimt dat de groothoekcamera van de iPhone 13 Pro Max meer licht binnenlaat dan de overige drie toestellen.

→ Lees meer over het iPhone 13 gerucht

‘Apple kondigt AR/VR-headset halverwege 2021 aan tijdens fysiek event’

Apple streeft ernaar om ergens in de komende maanden een mixed-reality-headset aan te kondigen tijdens een fysiek evenement, aldus Mark Gurman via Bloomberg. In september 2019 organiseerde het techbedrijf voor het laatst een live evenement. Sindsdien zijn alle aankondigingen digitaal georganiseerd, vanwege het coronavirus. De exacte datum en invulling van dit speciale AR/VR-headset event van Apple is nog onbekend.

→ Lees verder over het AR/VR-headset gerucht

iOS 14.5: de 10 belangrijkste nieuwe functies op een rij

Apple heeft de zesde testversie van iOS 14.5 uitgebracht. Deze is nog niet beschikbaar voor alle iPhone-gebruikers, maar we weten hierdoor wel welke features eraan komen. Daar waar iOS 14.4 bescheiden was qua nieuwe functies, pakt Apple met iOS 14.5 behoorlijk uit. Zo zal Face ID eindelijk werken met een mondkap en worden er veel nieuwe emoji toegevoegd.

→ Lees alles over de 10 belangrijkste nieuwe functies van iOS 14.5

Video van de week: 6 onmisbare iPhone-apps