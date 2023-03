Dit zijn de nieuwe knoppen van de iPhone 15 Pro (iPhone-nieuws #12)

De vernieuwde knoppen van de iPhone 15 Pro én alle nieuwe functies van de Apple Watch 9. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Er zijn opnieuw foto’s gelekt van de iPhone 15 Pro. Op de foto’s is de zijkant van de nieuwe iPhone te zien. Eerder gingen al geruchten dat de iPhone 15 Pro vernieuwde knoppen zal krijgen en die geruchten lijken nu bevestigd te worden.

De nieuwe knoppen hebben zowel een vernieuwd design als een nieuwe manier van besturen. Benieuwd hoe je straks je iPhone 15 Pro aan- en uitzet? Wij leggen uit hoe de nieuwe knoppen werken.

Geruchten over de iPhone 15 komen met regelmaat binnen, maar nieuwe weetjes over de Apple Watch Series 9 blijven nog een beetje achter. Dat wekt de indruk dat de volgende Apple Watch weer een kleine update voor het slimme horloge wordt.

Toch komen er wel wat upgrades aan voor de Apple Watch Series 9, met een paar nieuwe functies. De grote vraag: wat kan de nieuwe Apple Watch?

Heb jij thuis nog een oude iPhone liggen en wil je die verkopen? Dat kun je beter niet doen. Afgelopen maand werd een ongeopende, eerste generatie iPhone uit 2007 al voor een flink bedrag verkocht.

Deze maand is het weer raak, want een ‘vintage’ iPhone uit 2007 in fabrieksverpakking heeft opnieuw een torenhoog bedrag opgeleverd. Oude iPhones leveren de laatste tijd dus ontzettend veel geld op. Tijd om te checken of jij nog ergens zo’n oude iPhone hebt liggen!

Apple bracht in de afgelopen weken verschillende testversies van iOS 16.4 uit. Nu is ook de RC (Release Candidate) verschenen. Na het uitbrengen van de RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de officiële release komt.

Nu de RC van iOS 16.4 is verschenen weten we vrijwel zeker welke nieuwe functies in de iOS-update zitten.

