Nieuwsoverzicht week 12: iPad Pro 2020 en MacBook Air 2020 onthuld

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Pro 2020 officieel: Nieuwe high-end tablet met toetsenbord en trackpad

We hebben er lang op moeten wachten, maar deze week werd de iPad Pro 2020 dan eindelijk onthuld. De nieuwste high-end tablet van Apple gooit het over een andere boeg: voor het eerst krijgt de iPad een Magic Keyboard met een trackpad, net zoals de MacBook. Ook is de camera flink verbeterd en wordt er een AR-functie toegevoegd. Het tablet is per direct te bestellen, maar het Magic Keyboard laat nog een paar maanden op zich wachten.

Lees meer over de onthulling van de iPad Pro 2020

MacBook Air 2020 officieel: nieuwe instap-Mac met beter toetsenbord

Niet allen de nieuwe iPad Pro, maar ook de nieuwe MacBook Air 2020 werd deze week gepresenteerd. De nieuwe MacBook Air 2020 heeft hetzelfde design als de Air van vorig jaar. Het vlindertoetsenbord maakt plaats voor het ‘Magic Keyboard’, een nieuw schaartoetsenbord, waardoor je de knoppen weer wat verder in kan drukken. De nieuwe MacBook Air is overigens volgens Apple twee keer zo snel dan zijn voorganger, wat komt door de nieuwe tiende generatie Intel-processor.

Lees meer over de onthulling van de MacBook Air 2020

Officieel: iOS 13.4 en iPadOS 13.4 vanaf 24 maart beschikbaar

Apple heeft deze week ook aangekondigd dat we niet lang meer op iOS 13.4 en iPadOS 13.4 hoeven te wachten. De updates zullen namelijk op 24 maart verschijnen. De grootste verbeteringen zijn de trackpad-ondersteuning voor iPads en Apple CarKey voor de iPhone en Apple Watch. Met dat laatste gebruik je vanaf iOS 13.4 een iPhone of Apple Watch als autosleutel.Dit gebeurt door middel van nfc. De digitale sleutel kan ook gemakkelijk via de Wallet-app met familieleden worden gedeeld.

Lees meer over de release van iOS 13.4 en iPadOS 13.4

‘iPhone 12-chip wordt tot 33 procent sneller dan iPhone 11’

De A14-chip waar de iPhone 12-serie op gaat draaien, zou de eerste van zijn soort zijn die meer dan 3 Gigahertz overschrijdt. Dat betekent een flinke vooruitgang op het gebied van snelheid. De website Research Snipers stelt dat de opvolger van de A13-chip die we kennen van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro een snelheid van 3.1GHz zou hebben, terwijl de A13-variant het nog met 2.7GHz moest doen.

Lees meer over de prestaties van de A14-chip

Powerbeats officieel: bluetooth-oordopjes met Siri-ondersteuning en meer

Vorige week lekten de nieuwe Powerbeats-oordopjes al uit en zijn nu officieel door Apple aangekondigd. De bluetooth-oordopjes zijn flink verbeterd, met bijvoorbeeld Siri-ondersteuning, een langere accuduur en iets aangepast design. Audiomerk Beats, dat in handen is van Apple, heeft de nieuwe Powerbeats aangekondigd. De oordopjes heten niet – zoals eerder verwacht – ‘Powerbeats 4‘, maar gaan simpelweg als de Powerbeats door het leven.

Lees meer over de Powerbeats met Siri-ondersteuning