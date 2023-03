Wanneer verschijnt iOS 16.4? (iPhone-nieuws #11)

De releasedatum van iOS 16.4, de gele iPhone 14 en een batterijtest tussen de iPhone 14 en Samsung. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Apple is achter de schermen druk bezig met een nieuwe iOS 16-update. Er zijn al drie testversies verschenen van iOS 16.4, maar de definitieve release laat nog op zich wachten.

Dat Apple inmiddels al drie bèta’s heeft uitgebracht, zegt veel over hoe ver het bedrijf is met een nieuwe update. Hoe meer testversies Apple er zijn geweest, hoe dichter we bij een nieuwe iOS-update zijn. Maar wanneer is het nou écht zover?

→ Nou, dit is wanneer …

Vorige week kwam Apple plots met een verrassing: de iPhone 14 en iPhone 14 Plus kregen een geel jasje! De toestellen liggen sinds dinsdag 14 maart in de winkels.

Toch is een fel kleurtje niet voor iedereen weggelegd. Laat staan een gewaagde kleur als geel – de tint ervan kan een groot verschil maken. Twijfel jij nog of deze toon geel bij je past? Dan ben je bij het juiste adres, want bij iPhoned hebben we het toestel eens nader bekijken. Maar hoe geel, is geel?

→ Zo geel is de iPhone 14 dan echt

Waarschijnlijk weet je het allang van jezelf, maar volgens een onderzoek van het Brigham and Woman’s Hospital (een ziekenhuis in Boston, Massachusetts) slapen we bijna allemaal te weinig.

Het ziekenhuis kwam tot deze conclusie nadat ze de gegevens hadden bekeken van ruim 42.000 Apple Watches. Maar hoeveel uur slaap is dan wél genoeg?

→ Slaap jij ook te weinig? Of toch niet?

De batterijduur van welke smartphone dan ook is zonder meer een belangrijk aspect. De capaciteit van de batterij geeft een indicatie, maar is zeker geen garantie voor hogere prestaties. Het ligt er maar net aan hoeveel energie je smartphone verbruikt.

De iPhone 14 Pro Max heeft de beste batterijduur van alle iPhones. Maar hoe goed is de batterijduur vergeleken met de Samsung Galaxy S23 Ultra? Dat heeft PhoneBuff uitgezocht.

→ iPhone of Samsung? Welke smartphone heeft de beste batterij?

Wanneer je niet thuis bent is het altijd fijn als je iPhone-batterij zo lang mogelijk meegaat. Maar heb je wel eens gemerkt dat je batterijpercentage sneller daalt wanneer je niet thuis bent?

Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar soms komt het omdat je telefoon niet verbonden is met een wifi-netwerk. Wanneer je wifi aan hebt staan op je iPhone, zoekt je telefoon constant naar een draadloos netwerk om mee te verbinden. Gelukkig is er een slimmigheidje om wifi vanzelf uit te schakelen op je iPhone wanneer je niet thuis bent.

→ Doe langer met je iPhone-batterij, dankzij dit wifi-trucje

Sinds Apple met Face ID een nieuwe biometrische authenticatie voor de iPhone heeft geïntroduceerd, wachten veel fans op een terugkeer van de vingerafdrukscanner Touch ID.

Volgens de laatste geruchten komt die inderdaad terug en de oplossing zou een techniek kunnen zijn die de scanner onder het display plaatst. Apple doet nu verder onderzoek naar de techniek rondom de vingerafdruksensor onder het scherm. Maar je moet nog wel even wachten …

→ Zo lang moet je nog wachten op een nieuwe mét Touch ID

