Eerste indruk van de iPhone SE 2022 (iPhone-nieuws #11)

Het was een topweek voor Apple-fans. Niet alleen zijn de nieuwe iPad Air en iPhone SE nu verkrijgbaar, ook iOS 15.4 kwam uit. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de week in één overzicht.

Vorige week werd ‘ie aangekondigd, en sinds gisteren kun je ‘m overal kopen. De nieuwe iPhone SE volgt het model uit 2020 op en is vooral onder de motorkap verbeterd. Het nieuwe budgettoestel heeft bijvoorbeeld dezelfde processor als de iPhone 13 en iPhone 13 Pro.

Het toestel is zowel los als met abonnement te bestellen. In onderstaand artikel hebben we de beste deals voor je op een rijtje gezet. Je kunt webwinkels onder meer vergelijken op basis van prijs, levertijd en/of kleur.

Over de nieuwe iPhone SE gesproken: wij hebben het toestel al kort mogen testen. De komende week gaan we aan de slag met ons definitieve aankoopadvies, maar we konden het niet laten alvast een eerste indruk online te zetten.

In het kort zijn we onder de indruk van de snelheid van het toestel. De nieuwe iPhone SE voelt dankzij de ‘geleende’ iPhone 13-chip ontzettend krachtig aan. Wel is het design inmiddels echt zwaar gedateerd.

Ook vers van de pers: de nieuwe iPad Air. Hij is net als de iPhone SE vooral onder de motorkap verbeterd. Zo wordt de nieuwe iPad Air aangedreven door de krachtige Apple M1-chip. Deze kennen we van de iPad Pro (2021) en MacBook Pro-laptop.

Wil je de nieuwe iPad Air in huis halen? Dat kan. Wij hebben de beste deals voor je op een rijtje gezet. Lees ook onze vergelijking tussen de iPad Air 2022 en iPad Pro van 2021, wat ironisch genoeg de grootste concurrent van de nieuwe Air is.

Afgelopen week bracht Apple een nieuwe update voor de iPhone uit. iOS 15.4 is weliswaar een tussentijdse update, maar dat doet niets af aan de inhoud. Versie 15.4 voegt namelijk een reeks aan nieuwe functies toe.

Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om Face ID met een mondkapje te gebruiken, of dat je met Universele Bediening aan de slag kan. Wij hebben alle nieuwe functies in iOS 15.4 voor je op een rijtje gezet.

Gebruik je software van Kaspersky op je iPhone of Mac? Dan is het nu tijd om afscheid te nemen. Volgens bronnen kan de Russische overheid het programma gebruiken voor cyberaanvallen.

Het nieuws komt via de Duitse BSI, die zich bezighoudt met IT-veiligheid. De overheidsinstantie heeft een officiële waarschuwing uitgesproken voor ‘het gebruik van de antivirussoftware van de Russische ontwikkelaar Kaspersky’. Volgens de BSI is er door de oorlog in Oekraïne geen vertrouwen meer in ‘de betrouwbaarheid’ en het ‘authentiek vermogen om te handelen’ van Kaspersky.

In het najaar verschijnen opnieuw vier nieuwe iPhone-modellen. Bij de twee basisversies – de iPhone 14 en iPhone 14 Max – lijkt Apple nauwelijks te sleutelen aan het design. Dit laten gelekte CAD-renders van het iPhone 14-ontwerp zien.

De beelden zijn online gezet door website MySmartPrice. De belangrijkste conclusie is dat het ontwerp van de volgende iPhone hetzelfde blijft. We zien dus nog steeds een notch, met daarin de selfiecamera en sensoren voor Face ID.

