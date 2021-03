De iPhone 12 is flink goedkoper geworden en het lijkt erop dat Apple voor het eerst geen evenement in maart organiseert. Pas in april zouden we nieuwe producten te zien krijgen. Dat en meer in het iPhone-nieuwsoverzicht van afgelopen week.

iPhone 12 flink in prijs gedaald

Toen Apple de iPhone 12 eind vorig jaar presenteerde, was het toestel voor een adviesprijs van 812 euro verkrijgbaar (voor het model met 64GB). Zoals we van Apple gewend zijn, is er aan die prijs in de Apple Store nog niks veranderd. Maar webwinkels en providers in Nederland houden zich gelukkig niet aan die regel. Hierdoor is de iPhone 12 inmiddels met een prijsbesparing van ruim 150 euro in huis te halen.

‘Apple maart-evenement verplaatst naar april’

Apple heeft haar traditionele evenement in maart verzet naar april. Het bedrijf onthult volgende maand meerdere nieuwe producten. Het is niet duidelijk waarom het evenement is verplaatst. Dat laat de doorgaans betrouwbare Apple-journalist Jon Prosser op Twitter weten. Deze insider deelt regelmatig juiste geruchten over het bedrijf uit Cupertino en voorspelde in het verleden bijvoorbeeld de releasedatum van de iPhone SE.

‘iPad Air krijgt volgend jaar oled-scherm, MacBook Air stapt over op mini-led’

Apples apparaten gaan wat het scherm betreft grote veranderingen doormaken. De iPad Air en MacBook Air zouden volgend jaar aan de beurt zijn. De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo stelt op basis van zijn bronnen dat de nieuwe iPad Pro dit jaar al de overstap maakt naar mini-led-schermen. De andere iPads zullen geleidelijk het lcd-display achter zich laten en met oled-schermen worden uitgerust. De iPad Air zal de eerste zijn die volgend jaar deze stap zet, zo stelt de analist.

Apple en de jacht op neppe AirPods en namaak iPhone-opladers

Apple heeft een speciaal team dat jacht maakt op namaakproducten. Deze ‘opsporingseenheid’ zoekt naar aanbieders van namaak Apple-accessoires, zoals neppe AirPods en iPhone-opladers. Bloomberg sprak Apple voor een verhaal over de gevaren van namaak iPhone-opladers. Tijdens dit gesprek verklaarde een woordvoerder dat het bedrijf een heuse actie-eenheid heeft, die jacht maakt op aanbieders van neppe accessoires voor Apple-producten, zoals iPhones, iPads en Apple Watches.

Apple gaat gebruikers de mogelijkheid geven om losse updates op hun iPhone te zetten. Nu moeten deze beveiligingspatches nog in combinatie met een update voor het hele iOS-besturingssysteem worden geïnstalleerd. Dat heeft 9to5Mac ontdekt in de broncode van iOS 14.5. Volgens de website heeft Apple een optie aan het instellingenmenu toegevoegd, waarin gebruikers kunnen aangeven hoe ze beveiligingsupdates willen installeren: los, of als onderdeel van een iOS-update.

Video van de week: verwachtingen voor de iPhone 13