Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



Apple organiseert WWDC 2020 volledig online in verband met coronavirus

Apple heeft WWDC 2020 aangekondigd. De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie zal dit jaar heel anders gaan dan we gewend zijn. Apple houdt het evenement dit jaar volledig online in verband met het coronavirus. Ieder jaar organiseert Apple WWDC, een grote beurs voor ontwikkelaars waar het bedrijf alle grote nieuwe updates van het jaar presenteert. Van iOS 14 tot nieuwe versies van watchOS, tvOS, macOS en iPadOS. Met alle maatregelen die in verband met het coronavirus getroffen worden, was het al de vraag wat Apple met de beurs zou doen.

‘iPhone SE 2 en maart-event uitgesteld, ook WWDC op losse schroeven’

Apple zou door productieproblemen en maatregelen rondom het coronavirus niet anders kunnen dan de iPhone SE 2 en het bijbehorende Apple-event uitstellen, zo vertelt een anonieme bron. Bovendien zou Apple tegen productieproblemen aanlopen voor ‘twee cruciale producten’. Inmiddels zijn de fabrieken weer open, maar draaien ze wel een veel lagere productie dan normaal. Een traditioneel Apple-event is daarmee van de baan, al kan het bedrijf er nog steeds voor kiezen om deze maand een aantal producten te onthullen met een persbericht. Daarnaast is de kans groot dat ook WWDC wordt afgezegd.

Broncode iOS 14 gelekt: 11 verwachtingen

Hoewel WWDC pas in juni op de planning staat (als het doorgaat), weten we al opvallend veel over iOS 14. Dat komt omdat een deel van de broncode gelekt zou zijn, wat ons vroegtijdig een blik geeft op alle functies en verbeteringen. Zo komt er een aangepast homescreen met een app-lijst, wordt HomeKit uitgebreid en zijn er aanwijzingen gevonden voor een nieuwe augmented reality-app. Meer weten? In het artikel hieronder hebben we alle verbeteringen vast op een rij gezet.

‘MacBook krijgt Apple-processor eind 2020, compleet nieuw design in 2021’

Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft op basis van zijn bronnen Apples plannen voor de MacBook tot en met 2021 uitgestippeld. Daar hoort ook een compleet nieuw design bij. In het tweede kwartaal van 2020 zou Apple een nieuwe MacBook Pro en MacBook Air uitbrengen. Eind dit jaar of begin volgend jaar zou er wederom een nieuwe Mac op de markt komen. Deze zou voor het eerst uitgerust zijn met een processor die door Apple zelf is gemaakt. Volgens Kuo introduceert Apple halverwege 2021 ook een compleet nieuw ontwerp voor de Mac.

watchOS 7: 7 verwachtingen voor de grote Apple Watch-update

Door alle gelekte informatie weten we ook ineens heel wat over de volgende grote Apple Watch-update: watchOS 7. Zo komt er een nieuwe Fitness-app waarmee je gratis video’s kunt downloaden die oefeningen demonstreren en jou stap voor stap door een workout loodsen. Daarnaast komt er een slaap-app en een wijzerplaat met vlaggen. Ook krijgt de Apple Watch functies waarmee ouders een Watch kunnen beheren. Vanaf een iPhone kunnen ouders bijvoorbeeld bepalen welke apps wel en niet toegestaan zijn op het slimme horloge.

Concept: zo gaat de app-lijst van iOS 14 eruit zien

Een van de aanwijzingen gevonden in de broncode is de lijstweergave van apps op het homescreen. Een nieuw concept laat zien hoe deze functie er mogelijk uitziet. De apps staan onder elkaar, gesorteerd op de meest gebruikte apps. Via de zoekfunctie bovenin kun je snel zoeken naar een app. Je kan hier ook bijvoorbeeld filteren op apps waar je notificaties van hebt gekregen. Ook zie je naast het app-icoon korte informatie: bijvoorbeeld hoeveel ongelezen e-mails je hebt of hoeveel gemiste oproepen.

