Er is een nieuwe iPhone 14 – en hij is geel (iPhone-nieuws #10)

Een gele iPhone 14, Apple Music Classical en een nieuwe MacBook Air 2023 mét M3. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Na verschillende geruchten is het dan zover. Apple heeft vanaf vandaag de iPhone 14 met een nieuw kleurtje gelanceerd. Wanneer je nu een iPhone 14 (Plus) koopt heb je dus de keuze uit zes kleuren, inclusief geel!

Dit is niet de eerste keer dat Apple een nieuwe kleur heeft toegevoegd aan een line-up. Meestal gebeurd dit zo’n zes maanden nadat de eerste release is geweest. Vorig jaar was dit de kleur groen. Dit jaar is het dus de beurt aan kanariegeel!

Hoera! Er komt dit jaar een nieuwe iPhone. En daar horen natuurlijk weer toffe, nieuwe features bij. Bij de nieuwe iPhone 15 Pro wordt naar verwachting de A17-chip gepresenteerd.

Deze chip zal natuurlijk opnieuw sneller en krachtiger zijn dan de A16-chip. Het is goed mogelijk dat alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max draaien op de A17-chip. Is het dan wel waard om over te stappen naar de reguliere iPhone 15?

Wanneer je een Apple Watch hebt, weet je dat je standaard niet superveel keuze hebt voor een leuke wijzerplaat. Maar met de speciale app Facer heb je opeens veel meer opties.

Wij laten je de zes leukste wijzerplaten voor je Apple Watch (Series 4 en hoger) van dit moment zien (die niet van Apple zijn).

De app is gratis te downloaden uit de App Store. Facer heeft ook een betaald abonnement waarmee je toegang krijgt tot nog veel meer wijzerplaten krijgt, maar dat is dus helemaal niet nodig.

Heb je een toffe foto, maar staat er in de achtergrond iemand die je eigenlijk weg wilt hebben? Wij laten zien hoe je mensen (en elk ander ongewenst object) kunt verwijderen van je foto’s op je iPhone en iPad! En dat zonder Photoshop-skills!

Dit doen we met de app SnapSeed: een handig fotobewerkingsprogramma op je iPhone die ook nog eens helemaal gratis is.

Iedereen met Apple Music krijgt Apple Music Classical er gratis bij. Vanaf 28 maart kun je dan genieten van ruim 5 miljoen klassieke nummers en werken. Je hebt dan de mogelijkheid om op componist, werk, dirigent of catalogusnummer te zoeken.

De muziekstukken zijn te beluisteren in de hoogste geluidskwaliteit (tot 192 kHz/24-bit Hi-Res Lossless) met duizenden opnames in ruimtelijke audio waar je helemaal in opgaat. Genieten dus!

Apple komt dit jaar met een nieuwe MacBook Air als we de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman moeten geloven. De MacBook Air-reeks wordt met twee modellen uitgebreid: een 13-inch en een 15-inch MacBook 2023.

Volgens Gurman krijgt de kleinere 13-inch MacBook Air de nieuwe M3-chip. Maar het nog niet zeker of de 15-inch MacBook ook de nieuwe M3-chip krijgt. Apple zou er in ieder geval voor kiezen om de 13-inch MacBook Air de nieuwe chip te geven, omdat de laptop anders nog teveel op zijn voorganger lijkt.

