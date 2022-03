Is de nieuwe iPhone SE het kopen waard? (iPhone-nieuws #10)

Dinsdagavond presenteerde Apple een reeks aan nieuwe producten. Het goede nieuws is dat je de sterren van de show al kunt bestellen. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van het belangrijkste iPhone-nieuws.

Je kon er afgelopen week bijna niet omheen. Apple presenteerde een nieuwe telefoon, tablet en diverse andere producten. De nieuwe iPhone SE volgt het model uit 2020 op en is vooral onder de motorkap flink verbeterd.

Aan de buitenkant is niet gesleuteld. De iPhone SE van 2022 is dus nog net zo compact als zijn voorganger. Het toestel is sinds gisteren te bestellen en de eerste modellen worden aankomende vrijdag geleverd. In onderstaand artikel zetten het toestel af tegenover zijn voorganger.

Door naar de tablet. Sinds gisteren kun je ook de nieuwe iPad Air bestellen. Het 2022-model heeft als belangrijkste verbetering een nieuwe processor gekregen. De M1-chip is sneller dan alle concurrentie en zit bijvoorbeeld ook in de MacBook Air en iPad Pro van 2021.

Verder heeft de iPad Air 2022 ondersteuning voor 5G. Je kunt dus onderweg razendsnel internetten, films kijken of zelfs online gamen. Ook handig is de verbeterde selfiecamera. Deze komt goed van pas tijdens videobellen.

Verder kondigde Apple ook de Mac Studio aan. Deze desktopcomputer laat zich het best omschrijven als een Mac mini op steroïden. Hij wordt bijvoorbeeld aangedreven door de krachtige M1 Max of (nieuwe) M1 Ultra-chip.

Ook nieuw: de Studio Display. Dit nieuwe computerscherm meet 27 inch en heeft een resolutie van 5K. In het scherm zit een A13 Bionic-chip, die we kennen van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro, om de boel draaiende te houden. Over telefoons gesproken, er komt ook een groene versie van de iPhone 13 (mini) aan.

We hebben er heel lang op moeten wachten, maar stiekem maakte Apple afgelopen week bekend dat de HomePod mini naar Nederland komt. Het broertje van de HomePod is al sinds eind 2020 in het buitenland verkrijgbaar.

Eind maart is de HomePod mini in Nederland verkrijgbaar. Onofficieel kon je de compacte speaker al langer op de kop tikken. In Frankrijk en Duitsland lag hij namelijk wel in de winkel. De HomePod mini gaat hier 109 euro kosten.

De eerstvolgende update voor iPhones komt volgende week uit. Apple bevestigde dat iOS 15.4 er bijna is, maar noemde geen officiële datum. Meestal verschijnen nieuwe softwareversies aan het begin van de week.

iOS 15.4 wordt beschikbaar voor alle iPhones die momenteel iOS 15 kunnen draaien. De grootste verandering is dat je voortaan een iPhone (met Face ID) kunt ontgrendelen terwijl je een mondmasker draagt.

